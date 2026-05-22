ドイツ代表の北中米W杯メンバーが発表された

ドイツサッカー協会は5月21日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むドイツ代表メンバーを発表した。

ファブリツィオ・ロマーノ氏は、自身のXで落選した選手たちの一覧を投稿。リストには実力者が名を連ね、ファンからは「残念無念すぎる」「お願いだから報われてくれ」と反響が沸き起こっている。

メンバー外のリストには、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、MFロベルト・アンドリッヒ、GKノア・アトゥボル、DFヤン・アウレル・ビセック、FWニクラス・フュルクルク、FWカリム・アデイェミ、FWケヴィン・シャーデが含まれている。実績のある守護神や、今季好調を維持していたアタッカー陣らが大舞台を前に涙をのむ結果となった。

テア・シュテーゲンは負傷の影響もあり、代役としてGKマヌエル・ノイアーがサプライズ招集された。SNS上では「テア・シュテーゲンのキャリアほどハードモード見たことないぞ」「テア、お願いだから報われてくれ」「テア・シュテーゲン、残念無念すぎる」「アデイェミは無理だったか」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）