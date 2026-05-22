レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニュー4種を5月25日から期間限定で販売します。

【え〜！】牛角＆ハッピーターン公式キャラクターがついに対峙！ ハッピーターン風の豚カルビ、ピートロ、チキンも！

牛角は今年、創業30周年。節目の年に、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、今年50周年を迎える「ハッピーターン」とのコラボメニューを開発。コラボでは、「ハッピーターン」の特長“甘じょっぱさ”を、同チェーンならではの焼肉体験として再現したということです。

コラボメニューは、「ハッピー豚カルビ」（528円、以下、税込み）、「ハッピートロ」（638円〜）、「ハッピーチキン」（528円）に加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」（319円）をラインアップ。“すべての肉メニュー”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”に至ったとのこと。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味を調整したということです。

味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりの期間限定メニューになっています。パウダーが“かかった”お肉を焼き、さらに追いパウダーを“つけて”食べることで、肉の脂のうまみや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない”焼肉として、クセになる味わいが楽しめます。

「ハーフサイズ」がある上、食べ放題の全コースでも注文できます。