確かにそうそうたる顔ぶれだけど……。

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21日、佐々木麟太郎（21）が所属するスタンフォード大の今季全日程が終了。昨年ドラフトで1位指名したソフトバンクとの交渉が解禁となった。

佐々木が見据えるのが今年7月に行われるMLBドラフト。ソフトバンクとしては入団に向け、さまざまなアピールを行っている。ドラフト直後には王球団会長が直々に電話し、「ホークスに来ることになったら、一緒に高い目標を持って頑張ろう」とメッセージを伝えた。さらに現在は空き番号となっている「背番号1」も佐々木にプレゼントする予定だという。

ダイエーが南海を買収して九州に移転した1989年以降、「1」はさまざまな選手が背負ってきた。“初代”はチームリーダーとしてナインを引っ張った小川史。引退後はスカウトやフロント、一〜三軍の指導者を歴任。現在は編成育成本部付アドバイザーを務める、球団の重鎮だ。

2代目は言わずと知れた5ツールプレーヤーの秋山幸二。監督としても2011、14年に日本一を達成した。3代目は小久保、城島、松中と並ぶ「ダイエー四天王」のひとり、柴原洋。4代目は「球界一の打撃職人」と呼ばれた内川聖一。ちなみに巨人時代の王会長も「背番号1」だった。

と、ここまでなら名手揃いと言えたものの、問題は5代目の先代、風間球打だ。

21年ドラ1だが、話題になるのは素行面ばかり。24年オフに「1」を剥奪され、一軍経験がないまま昨季引退した。

まさか球団は「背番号ロンダリング」を考えているわけではないだろうが……。

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風間球打と言えば、入団早々から出会い系アプリでナンパに精を出す様子が事細かに週刊誌に報じられるなど、12球団の同期入団選手の中でスキャンダル第1号として名前を刻んだ。それが原因でフォームを崩したというが…。●関連記事 【もっと読む】ソフトB風間球打にはイップス疑惑…“女性スキャンダル三羽ガラス”の現在地 では、当時の風間の様子について報じている。