e☆イヤホンは、イヤフォン・ヘッドフォンを中心とした”ポータブルオーディオ”の試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 札幌」を5月30日に開催する。会場はTKP ガーデンシティ PREMIUM 札幌大通 5F。開催時間は11時から17時(最終入場16時30分)。入場料は無料で、事前登録も不要。

今回、全100ブランドの出展が決定。ブースレイアウトも確定した。

会場マップ

会場では、対象ブースで試聴してスタンプを4つ集めると「ポタフェスゴールドくじ」を1回引くことができる。さらに、ゴールドくじ参加者のうち、e☆イヤホンオンラインストアにて3,000円以上購入し、その注文履歴を提示した来場者は「ポタフェスプラチナくじ」にも1回参加可能。

加えて、会場でアンケートに回答した来場者には、先着でポタフェスロゴ入りポーチ「ポポーチ」をプレゼントする。札幌で「ポポーチ」を配布するのは今回が初。

ポポーチ

e☆イヤホンが提案する「耳や音を大切にする文化を育てる」を目的とした「ミミハグ」のブースでは、集音器の体験会を実施。複数の集音器を実際に体験できる比較型イベントで、「聞こえ方の違い」を体感できる。

e☆イヤホン・ラボのブースでは、インプレッション(耳型)の独特なフォルムをアクセサリー化した「インプレッションキーホルダー」の先行販売を行なう。

インプレッションキーホルダー

また、MUSINブースでは、開発中のe☆イヤホンとのコラボドングルDACのプロトタイプを世界初展示。「iBassoらしい厚みのあるボーカルと、R2Rらしいなめらかなサウンドが見事に融合した製品」としている。

iBasso Audio×e☆イヤホンコラボDAC

注目展示製品

ソニー「1000X THE COLLEXION」(【5F-27】ソニー)

ソニー「1000Xシリーズ」10周年記念モデル。「選び抜かれた上質な素材と快適性、1000Xシリーズで培ってきた10年間の音響技術を、1つの結晶に。」という意味が込められている。

ステンレス製の金属素材、新開発の合皮素材を採用。音質面では、国際的な音楽賞であるグラミー賞受賞/ノミネート歴のある世界的に著名な4人のマスタリングエンジニアと「共創」を行った。

Noble Audio「Osprey」(【5F-33】アユート)

コストパフォーマンスを重視しつつも品質を求め、顧客層拡大のために特別に開発されたというモデルで、世界初展示。10mmダイナミック+カスタムバランスドアーマチュアのハイブリッドドライバー構成。Bluetooth 5.4対応(SBC/AAC/LDACサポート)、ANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)や、外音取り込み機能も搭載する。

NiPO「A200PRO」(【5F-38】オリオラスジャパン)

NiPO「A100」の次世代機で、国内初展示。NiPO A200PROはスマホとMagSafeで密着するDACとして見過ごせないRF干渉まで徹底的に研究。0.8G～5Gの周波数帯域まで抗干渉能力を妥協なく向上させつつ、音色の純粋性や聴き心地を損なわず、高品質なイヤフォンやヘッドフォンを余裕を持って駆動する最大1,620mW出力も備えた。

MOONDROP「Authentic - 原点」(【5F-22】水月雨 / MOONDROP)

特許取得済みのデュアルダイナミックドライバー音響構造を採用した、コンセプト級HiFiイヤフォン。高性能デュアルダイナミック構成に、人工ダイヤモンドドーム振動板と内外複合デュアルマグネット搭載の10mmドライバーを融合。広大なダイナミックレンジとV字型リファレンスサウンドを実現した。

iBasso「DX340MAX Ti」(【5F-23】MUSIN)

iBasso MAXシリーズ最新作で、参考展示。DX340からD/A回路のアップデートとAMP18をベースに最適化した新たなリミテッドモデル。

Nostalgia Audio「NA20S」(【5F-25】e☆イヤホン輸入代理店事業部)

Professional S Seriesのフラッグシップとして開発されたリファレンスモニター。国内初展示。18基のBAドライバーと2基のマイクロプラナーツイーターによるハイブリッド構成に、精密な6wayクロスオーバーを採用している。

SHOKZ「OpenFit Pro」(【5F-02】SHOKZ)

最新のShokz SuperBoostを搭載し、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現する。

【出展ブランド】 64 Audio(ミックスウェーブ) AAW(タイムマシン) ACTIVO(アユート) Alpha & Delta(ブライトーン) Ambient Acoustics(飯田ピアノ) Apogee(メディア・インテグレーション) Arctec Berlin(飯田ピアノ) ASHIDAVOX(アシダ音響) Astell&Kern(アユート) aune audio(ミミソラオーディオ) AVIOT(プレシードジャパン) Beat Audio(ミックスウェーブ) beyerdynamic(メディア・インテグレーション) Binary Acoustics(ミミソラオーディオ) Bowers & Wilkins(ディーアンドエムホールディングス) Camerton(飯田ピアノ) Campfire Audio(ミックスウェーブ) Chord Electronics(エミライ) cocoe(NTTソノリティ) COMPLY(COMPLY) ddHiFi(ミミソラオーディオ) Denon(ディーアンドエムホールディングス) e☆イヤホン・ラボ(タイムマシン) EarProfit(INNSNS WORKS) EDIFIER(Edifier Japan) EFFECT AUDIO(タイムマシン) ELETECH(タイムマシン) em(エミライ) ESOTERIC(ティアック) EvoAria(オリオラスジャパン) FAudio(ミックスウェーブ) FIIO(エミライ) final(final) FiR Audio(アユート) FitEar(アユート) FlipEars(タイムマシン) Focal Professional(メディア・インテグレーション) FORTÉ EARS(オリオラスジャパン) Fosi Audio(Fosi Audio Japan) GREEN FUNDING(GREEN FUNDING) grell audio(アユート) HiBy(ミックスウェーブ) HIFIMAN(HIFIMAN JAPAN) Hi-Unit(Hi-Unit branding.) HYLA(オリオラスジャパン) iBasso(MUSIN) iFi audio(エミライ) intime(オーツェイド) JBL(ハーマンインターナショナル) Jomo Audio(タイムマシン) KHADAS(Hi-Unit branding.) Kinera(ミミソラオーディオ) KuraDa(飯田ピアノ) LUXURY&PRECISON(オリオラスジャパン) Maestraudio(アユート) MUSE HIFI(ミミソラオーディオ) MUSIN ORIGINAL(MUSIN) NiPO(オリオラスジャパン) Noble Audio(アユート) Nostalgia Audio(タイムマシン) NTS Audio(飯田ピアノ) nwm(NTTソノリティ) ONIX(MUSIN) onso(ひさご電材) ORB(ORB) Oriolus(オリオラスジャパン) Panasonic(パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション) Panther Audio(タイムマシン) Pentaconn(日本ディックス) PMG Audio(飯田ピアノ) PW AUDIO(オリオラスジャパン) qdc(アユート) radius(ラディウス) RMS Neve(メディア・インテグレーション) RØDE(RØDE) SeeAudio(ミミソラオーディオ) SENDY AUDIO(アユート) SHANLING(MUSIN) SHOKZ(フォーカルポイント) SHURE(シュア・ジャパン) sloflo(日本ディックス) Soranik(飯田ピアノ) STAX(スタックス) TEAC(ティアック) Technics(パナソニックエンターメント&コミュニケーション) Teenage Engineering(メディア・インテグレーション) TOPPING(MUSIN) TWISTURA(MUSIN) Ultimate Ears(タイムマシン) Unique Melody(ミックスウェーブ) VISION EARS(タイムマシン) VOLK AUDIO(アユート) WHISMR(WHISMR) xDuoo(オリオラスジャパン) ZMF headphones(ブライトーン) オーディオテクニカ(オーディオテクニカ) ソニー(ソニー) ピヤホン(Hi-Unit branding.) ミミハグ(タイムマシン) 水月雨/MOONDROP(MOONDROP)