◇ア・リーグ アスレチックス−エンゼルス（2026年5月21日 アナハイム）

アスレチックスのニック・カーツ内野手（23）が21日（日本時間22日）、敵地でのエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。球団3位となる44試合連続出塁を記録した。

初回の第1打席は空振り三振に倒れたが、4回2死の第2打席で四球を選んで出塁。連続出塁記録を「44」に伸ばした。

2点を追う6回2死二塁では相手先発・ソリアーノの低めシンカーを捉え、中前適時打を放った。

連続出塁記録は4月3日のアストロズ戦からで、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で「アスレチックスの同一シーズンにおける出塁記録」を紹介。球団記録は1996年マーク・マグワイアの48試合で、2位が1932年ジミー・フォックスの47試合。カーツの44試合は球団歴代3位で、球団記録のマグワイアまであと4試合に迫った。

また、23歳以下の同一シーズンの連続出塁記録は、1900年以降では1941年テッド・ウィリアムズの69試合が最長。カーツは7位タイとなった。

カーツは24年ドラフト1巡目（全体4位）でアスレチックスから指名され、25年にメジャーデビュー。ルーキーシーズンの昨季は117試合で打率・290、36本塁打、86打点を記録し、ア・リーグ新人王を満票で受賞した。

2年目の今季は春先になかなか調子が上がらなかったが、徐々にペースを取り戻し前日終了時点で打率・277、8本塁打35打点を記録している。