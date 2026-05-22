『CSMグロンギベルト ゲドルード』発売 グロンギ語を新規収録 リント語のセリフも 収録音声は総勢11人分
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『CSMグロンギベルト ゲドルード』（3万4100円／送料・手数料別）の予約受付を22日午後4時に開始する。
【画像】細かな部分で劇中が再現されている『CSMグロンギベルト ゲドルード』
『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）シリーズから商品化する。
各集団バックルは、特徴的な表面の凹凸や汚し塗装を再現。ゲゲルリングは前期形状、後期形状でパーツ流用をせずに、それぞれの固有造形を再現、また大部分にクリアパーツを使用することで、劇中に近しい外観となっている。
また、音声ギミックに関しては各集団バックルをベースバックルが個別認識する機能を搭載。本体上部の3つのボタンを押すことで、「怪人体への変身音」や各怪人の固有攻撃音、爆散音などが発動する。
さらに、『仮面ライダークウガ』の世界観を表現する要素であるグロンギ語を新規収録。加えて、リント語のセリフも収録している。収録音声は総勢11人、約160種となっており、グロンギ怪人同士の会話を再現することができる。
また、劇中で印象的なBGMを全6曲収録。劇中効果音やセリフと合わせたなりきり遊びが楽しめる。
【画像】細かな部分で劇中が再現されている『CSMグロンギベルト ゲドルード』
『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（略称：CSM）シリーズから商品化する。
また、音声ギミックに関しては各集団バックルをベースバックルが個別認識する機能を搭載。本体上部の3つのボタンを押すことで、「怪人体への変身音」や各怪人の固有攻撃音、爆散音などが発動する。
さらに、『仮面ライダークウガ』の世界観を表現する要素であるグロンギ語を新規収録。加えて、リント語のセリフも収録している。収録音声は総勢11人、約160種となっており、グロンギ怪人同士の会話を再現することができる。
また、劇中で印象的なBGMを全6曲収録。劇中効果音やセリフと合わせたなりきり遊びが楽しめる。