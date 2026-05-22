作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気歌手とのかつての会話やエピソードを明かした。

この日は歌手の岩崎良美とトークを展開。秋元氏は岩崎と「お会いするのは45、6年ぶり」と打ち明けた。

「もともとはね、デビューしてしばらくしてラジオを一緒にやったり。ラジオその時放送作家として台本書いたり。ライブとか構成やったり」との関わりがあったと回顧。「それで一緒にテニスとかやったよね」ともぶっちゃけた。

しみじみと「おもしろかったな」と語り、「その時ね、かなりいろいろご飯食べに行ったりなんなりしたんだけれど、プライベートなこともお聞きしていましたよ」と秋元氏。

「学校だかなんだかに、ちょっとカッコいい男の子がいるっていう話も聞きました」と暴露すると、岩崎は驚き「なんでもかんでも言っていたんですね。すみません」と苦笑した。

秋元氏はまた「何かの時に、ご自宅にお送りしたら、お姉ちゃんが出てきたんですよ。宏美さんが出てきて。“ああ〜”なんて言って」と証言。「お姉さんとも仕事をしていたから、顔見知りではあった」と懐かしんだ。