シンガポールの投資会社ペイシャンスキャピタルグループ（PCG）を率いるケン・チャン・チェン・ウェイCEO。シンガポール政府投資公社の日本代表を務めるなど、華やかな経歴を持つ投資家である。「週刊文春」が2025年11月13日号で報じたように、滝川クリステル氏が代表を務める一般社団法人の理事を務めるなど、彼女の“ビジネスパートナー”としても知られる一方、パラオ共和国で進めていたホテル建設計画を巡り、建築主である「ドン・キホーテ」創業者の安田隆夫氏から被害総額約35億円の刑事告訴を受けるなど、トラブルメーカーとしても知られる。

【画像】新潟・妙高高原の「高級リゾート計画」を進めるPCGのケン・チェン・チャン・ウェイCEO

そんなケン・チャン氏が、目下、力を入れているのが、新潟県妙高市のスキー場を巡るリゾート開発である。総額2000億円もの投資を謳う巨大事業だが、計画は二転三転し……。

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《新潟・妙高を世界的リゾートに ファンドが2000億円投資》（2023年11月29日付「日本経済新聞 電子版」）

2023年秋、日本経済新聞やブルームバーグなどの大手経済メディアが相次いで報じたのは、PCGによる妙高市の大型リゾート開発計画だ。ケン・チャンCEOは日本経済新聞の取材にこう語っている。

「目指すのはカナダのウィスラー。妙高にはそのポテンシャルがある」

北米最大級の高級スキーリゾート地として知られるカナダのウィスラーには、世界中からセレブが集う。妙高山をはじめとして2000メートル級の山々が連なる妙高高原を、世界に通用する高級リゾートに生まれ変わらせるというのだ。

PCG関係者が語る。

「PCGは世界的なホテルグループIHGホテルズ&リゾーツやアコーと手を組み高級ホテル誘致をぶちあげています。今年4月にはレジデンスを備えた『シックスセンシズ妙高』の建設がスタートしました」

ケン・チャン氏は2006年から、シンガポール政府投資公社（GIC）の日本支社代表を務めた経歴を持つ。国内外の投資家はこのビッグプロジェクトに色めき立った。

ケン・チャン氏が立ち上げたファンド「JAPAN TOURISM FUND ONE（ジャパンツーリズムファンド 1）」には、シンガポール国立大学や同国の個人投資家に加え、日本からも、25億円を出資したみずほ銀行を筆頭に、三井住友ファイナンス＆リースの子会社であるSMFLみらいパートナーズが20億円、三井住友信託銀行と第四北越銀行が10億円ずつ、群馬銀行が5億円など、各社が出資。こうして、国内外で391億円の資金を集めた同ファンドは、2024年11月にファイナルクローズ（募集終了）されたのだ。

地元・妙高市が付けた18億円の予算

PCGを率いるケン・チャン氏は1967年生まれのシンガポール人だ。幼少期は日本で育ち、日本語を含め複数の言語を操る敏腕ファンドマネージャーと評されている。

「本人が語るところによれば、元々はラジオDJをやっていたそうです。キャリアのスタートとなったモルガン・スタンレー証券では、当初、IT部門でパソコンを設置する業務などを行っていたそうです。その後、金融関係の部署に異動すると、持ち前のトーク力でメキメキと営業成績を伸ばしたという異色のキャリアの持ち主です」（知人）

その後、GIC日本支社代表を務めると、福岡市の複合商業施設「ホークスタウン」や「ウェスティンホテル東京」の買収に関わり、不動産投資業界で名をあげた。独立してPCGを設立したのは2019年だ。



PCG（同社HPより）

「ケン・チャン氏はテニスやゴルフが趣味で、歌唱力も玄人はだしの接待上手。日本の財界人脈も豊富で、京阪ホールディングスの役員や西武グループのエグゼクティブアドバイザーを務めています」（同前）

エリートファンドマネージャーがぶち上げた高級リゾート開発計画を、地元自治体も強力にバックアップしている。

「新潟県は2025年7月、PCGと連携して、地域活性化策を検討する協議会を設立しました。妙高プロジェクトをインバウンド誘致策の目玉と位置付け、10数億円の予算をつける計画で環境整備などを行う予定です。地元・妙高市も関連予算18億7000万円を計上。『シックスセンシズ妙高』の建設により見込まれる給水不足に備え、水道施設などを建設する計画です」（新潟県関係者）

地方創生に向けた救世主として期待を集めたPCG。だが、元PCG社員は妙高プロジェクトの実態について、「迷走につぐ迷走が続いています」と告白する。一体どういうことか。

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この続きは「週刊文春 電子版」で配信中。機密資料に「強力なパートナー」と記された大手企業の名前、当初の計画が頓挫した理由、高級スキーリゾート場の運営資質を問われる「ある問題」、ケン・チャン氏が金融機関に伏せていた人脈など、二転三転する開発計画の全容を報じている。

（赤石 晋一郎／週刊文春 電子版オリジナル）