家族・ペットと楽しめるソトアソビ満喫グッズ9選【趣味ギア適性診断】

【趣味ギア適性診断】

ソトアソビするのにちょうどいい季節になってきた。家族＆ペットと一緒に軽くお出かけするときに便利に楽しく使えるソトアソビのグッズを各メーカーの広報が推薦してくれた。

＊ ＊ ＊

【TYPE 5・アウトドアレジャー派】

＜ペットや子どもとアウトドア＞

1. 地面からの熱や汚れから愛犬の体を守ってくれる【モンベル推薦】

モンベル

「ドッグ コット M」（9680円）

「中央部がメッシュなので熱がこもりにくくなっています」。アウトドアでの使用に便利な組み立て式で、地面の草や泥などの汚れを体に付きにくくしてくれる愛犬用ベッド。

2. ペットとの移動に。着いたらそのままお部屋に【キャプテンスタッグ推薦】

キャプテンスタッグ

「ペット用リュックバッグ」（8778円）

車にしても電車にしても、ペットと一緒の移動は何かと大変。そんな時に活躍するのがこのリュックバッグ。愛犬や愛猫を優しく背負って、一緒に目的地まで連れて行くことができる。防災避難用としても使える。幅36×奥行25×高さ40cm。耐荷重8kg

▲メッシュなのでペットたちを不安にさせないうえに通気性も抜群。「多機能ポケットや飛び出し防止金具、底板付きで、拡張性もあります」

3. 愛犬と水遊び楽しむライフジャケット【モンベル推薦】

モンベル

「ドッグ フローテーション ベスト Large」（9240円）

「高性能なフォームを立体パターンで構成しているので、動きを妨げません」。犬は泳ぎが得意なので不要ではと思うかもしれないが、海や川など流れがある場所でもこれがあれば安心。背面には引き上げに便利なハンドル付き。

4. ピクニックやレジャーで、サッと広げてポケモンと一緒【ロゴス推薦】

ロゴス

「ポケモン ポップフルシェード」（9900円）

シェードの中にピカチュウのイラストを配置したピクニックなどを楽しくしてくれるアイテム。他のポケモンたちのシルエットも散りばめられている。「広げるだけの簡単設営で、手軽に使えます」

▲ロゴスでは30周年を記念して、続々とレジャーで使えるポケモンデザインのアイテムを登場させている

5. AC／DC両方に対応。家でも外でも車載もOK【サンコー推薦】

サンコー

「どこでもミニ冷蔵庫9L」（2万2800円）

家庭用電源と車のシガーソケットに対応したコンプレッサー式冷凍冷蔵庫。「ポータブル電源があれば屋外でそのまま使えますし、家でサブ冷蔵庫として役立てられます」。+20〜−20度まで1度単位で庫内温度が設定できる。

▲USBポートも1口備えているのでスマホの充電もできる。500mlのペットボトルならば8本、350ml缶であれば11本が収納可能

＜自然観察を楽しもう＞

6. 箱から出してすぐに使える4段伸縮式三脚付【ビクセン推薦】

ビクセン

「お月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット」（1万5400円）

(C)Risa Hayashi

接眼レンズ装着部は左右と上部にあり、そのうち2カ所に16倍と57倍のレンズを付けられる。「コンセプトは小学生でも操作ができて“月を手軽に楽しむこと”。玩具のような手軽さですが、天体望遠鏡メーカーとしてのこだわりを詰め込みました」

7. 子どもが一人で組み立てて、すぐに観測できる【ケンコー・トキナー推薦】

ケンコー・トキナー

「スカイウォーカー SW-60A」（2万5000円）

「小学生が一人で組み立て、一人で観測ができるというコンセプトで制作した製品になります。手軽に天体観測可能です」。組み立てはネジ1本。見たい位置で手を放すだけでの直感操作ですぐに観測ができる。

8. コンパクトで手軽な双眼鏡の最新モデル【ケンコー・トキナー、ロゴス推薦】

ケンコー・トキナー×ロゴス

「LOGOS 8×21」（5500円）

5月15日発売の、ケンコー・トキナー×ロゴスの8倍の最新双眼鏡。小型で軽量なので、子どもたちがバードウォッチングや植物観察、遠景など見て楽しめる。レンズにはクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用している。

▲サイズは大人の手のひらに載るほどのコンパクトさ。長時間の使用でも疲労が少ない

9. 倍率10倍で重量140g。キッズにも扱いやすい【ロゴス推薦】

ロゴス

「LOGOS 10×21（双眼鏡10倍21mm）」（6050円）

倍率が10倍で重量が140gと、キッズが持ち運んだり自然観察したりするのに便利な設計とデザインになっている。「携帯に便利なベルトに付けられるソフトケースやネックストラップも付属しています」

>> 特集【趣味ギア適性診断】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号50-51ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／松尾直俊＞

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