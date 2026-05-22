犬がご飯に対して『興奮』しているときのタブー行為５選

ご飯を前にすると、飛び跳ねたり吠えたりと途端に興奮しだす犬たち--犬を飼っているご家庭では“あるある”かもしれませんね。しかし、この反応にNG対応してしまうと、行動が悪化したり健康被害をもたらすことをご存知ですか。

ここでは、犬がご飯に対して興奮しているときのタブー行為を紹介します。心当たりのある方はチェックしてみましょう。

1.興奮した状態のままご飯を与える

飛び跳ねたり吠えたりしている犬に、興奮状態のままご飯を与えてしまうと、早食いにつながり危険です。早食いは、ご飯が喉に詰まったり消化不良を引き起こす恐れがあります。

窒息や消化不良を防ぐためにも、落ち着かせてからご飯を与えましょう。

2.問題行動を理由にご飯を与えてしまう

ご飯を前に飛び跳ねたり吠えたりする犬の行動--これ、いつもならば問題行動に分類されますよね。そんな問題行動を止めず、「仕方ないなぁ」とご飯を与えてしまうと、犬は問題行動が許容されたと勘違いしてしまいます。

それどころか「吠えたり飛び跳ねたりすればご飯がもらえる」と学習してしまい、問題行動が悪化する恐れも……。問題行動を止めない間はご飯を与えず、落ち着いてからご飯を与えてください。

3.大声で怒鳴りつける

犬がご飯を前に興奮している様子を見て、「ダメ！」「静かにして！」と怒鳴っていませんか。飼い主の大きな声は、犬の興奮をさらに煽ってしまうため、逆効果です。

また、犬は無自覚に興奮（問題行動）しているため、怒鳴られても「なぜ？」と理不尽さを感じます。信頼関係を揺るがす原因にもなりかねないので、むやみに大声で怒鳴りつけたり叱りつけることはやめましょう。

4.テンション高く反応を返してしまう

愛犬がご飯を前に興奮している様子を見て「かわいい」と感じる飼い主さんも多くいるでしょう。しかし、その愛おしさから「かわいい～！」「欲しいよね～！」などとテンション高く反応を返してしまうのもNGです。

飼い主のテンション高い反応を見て、犬は余計に興奮してしまいます。より行動がエスカレートし、問題行動に発展する恐れもあるので、飼い主は落ち着いて対応することを心がけてください。

5.必要以上に「待て」させる

飼い主さんの中には、ご飯を前に必要以上に「待て」させている人がいます。しかし、愛犬の興奮が収まったタイミングでご飯を与えるのが正解です。

必要以上に「待て」させすぎてしまうと、気持ちが急いてしまい、早食いの原因になります。早食いは窒息や消化不良を引き起こし、健康面で悪影響を及ぼすので、「待て」は必要に応じて活用してください。

犬がご飯で興奮するのはなぜ？

そもそも、なぜ犬たちはご飯を前に興奮するのでしょうか。それは犬をはじめとした動物が持つ食欲と生存本能が関係しています。

犬にとって、生きる上で食事は何よりも重要です。動物たちは「生きる」ことを最重要視しているため、それを支える食事はとても大切で重みのある日課として認識しています。

そんなご飯が目の前にやってきたら、喜びと安心感が混ざり、興奮状態になっても不思議ではありません。特に「絶対にもらえる」とまだ確信していない家にやってきたばかりの犬は、興奮が見られる傾向にあります。

NG対応を続けると考えられるリスク

もしも犬がご飯を前に興奮しているとき、紹介したようなNG対応を続けていると、どんなリスクが考えられるのでしょうか。

早食いによる窒息 問題行動の悪化や助長 過度なストレスと飼い主への信頼度の低下

まずは早食いが原因となり、窒息や消化不良を引き起こすリスクが高まります。

他にも興奮時の問題行動がさらに悪化したり、「待て」させられすぎてストレスが溜まったりといったリスクが懸念されます。

正しい対応としつけ方法を解説

犬がご飯を前にして興奮しているときは、正しいしつけによって落ち着かせてから与えることが重要です。

「お座り」「待て」を習慣化させる 「待て」を数秒間（10秒以内）行い、気持ちを落ち着かせる 「待て」で改善しない場合は、一度無視して落ち着いてから与える

大前提として、「興奮が落ち着いてから与える」ことが最重要です。興奮を落ち着かせるためには、上記で紹介したしつけ方法が効果的です。

もしも「お座り」と「待て」を覚えていない場合は、日常の中でトレーニングを取り入れましょう。お座りしているときに「お座り」と指示してみたり、手のひらを見せるようにジェスチャーを取り入れて、伝わりやすいしつけ方法を工夫してみてください。

まとめ

犬がご飯に対して興奮しているときは、問題行動を助長するような対応や早食いを誘発させるような行動を控えてください。興奮は、正しい対応で改善できるため、まずは紹介したしつけ方法を1つ実践してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)