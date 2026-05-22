100均のこの組み合わせが最強説！専用か？ってくらいのフィット感！レジでもたつかないよ〜

ダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』が、なんとお金管理用のポーチとして超優秀だったんです！コインホルダーと組み合わせると驚くほどサイズがぴったりで、まるで専用アイテムのようなフィット感。バッグの内側に吊るしておけば、レジ前でもたつかずスムーズに小銭を取り出せますよ♪

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商品情報

商品名：アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）

価格：￥110（税込）

収納可能サイズ（約）：6.5cm×11.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480572932

ダイソーグッズの最強の組み合わせを見つけちゃいました！

ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』。

なんとこれ、推し活グッズとしてだけでなく、お金管理用のポーチとしてもかなり優秀だったんです…！

最近はキャッシュレス派も増えていますが、現金しか使えない場面ってまだまだありますよね。

特にライブ遠征やイベントの日は、細かいお金やレシートをサッと出したい場面も多いはず。

そんな時に便利なのが、このアクスタ用ポーチと、同じくダイソーで買える『コインホルダー（クリップ付）』を組み合わせた使い方です。

会計がスマートに！ダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』

コインホルダーのサイズ感がポーチに驚くほどピッタリで、まるで専用設計かと思うほどフィット。多少クリップの厚みでスナップ部分がふくらむものの、ちゃんと閉まるので安心感も◎

カラビナを使ってバッグの内側へ吊るしておけば、レジ前でもたつかずにスッとコインを取り出せるんです。

もちろん、本来はアクスタを収納するためのアイテムなので、推し活との相性は抜群。

お気に入りのアクスタを入れて持ち歩くのはもちろん、サイズの合うステッカーや缶バッジを入れてみても楽しいですよ♪

今回はダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』をご紹介しました。

組み合わせ次第で「こんな使い方あったんだ！」という発見があるのもダイソーの面白いところ。

この組み合わせは推し活民にはもちろん、バッグの中をスッキリ整理したい人にもかなりおすすめです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。