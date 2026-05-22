100均のこの組み合わせが最強説！専用か？ってくらいのフィット感！レジでもたつかないよ〜
商品情報
商品名：アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）
価格：￥110（税込）
収納可能サイズ（約）：6.5cm×11.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480572932
ダイソーグッズの最強の組み合わせを見つけちゃいました！
ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』。
なんとこれ、推し活グッズとしてだけでなく、お金管理用のポーチとしてもかなり優秀だったんです…！
最近はキャッシュレス派も増えていますが、現金しか使えない場面ってまだまだありますよね。
特にライブ遠征やイベントの日は、細かいお金やレシートをサッと出したい場面も多いはず。
そんな時に便利なのが、このアクスタ用ポーチと、同じくダイソーで買える『コインホルダー（クリップ付）』を組み合わせた使い方です。
会計がスマートに！ダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』
コインホルダーのサイズ感がポーチに驚くほどピッタリで、まるで専用設計かと思うほどフィット。多少クリップの厚みでスナップ部分がふくらむものの、ちゃんと閉まるので安心感も◎
カラビナを使ってバッグの内側へ吊るしておけば、レジ前でもたつかずにスッとコインを取り出せるんです。
もちろん、本来はアクスタを収納するためのアイテムなので、推し活との相性は抜群。
お気に入りのアクスタを入れて持ち歩くのはもちろん、サイズの合うステッカーや缶バッジを入れてみても楽しいですよ♪
今回はダイソーの『アクスタおでかけケース（カラビナ付、ブラック）』をご紹介しました。
組み合わせ次第で「こんな使い方あったんだ！」という発見があるのもダイソーの面白いところ。
この組み合わせは推し活民にはもちろん、バッグの中をスッキリ整理したい人にもかなりおすすめです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。