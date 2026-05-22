Æ¨¤·¤¿¤é1Ç¯¸å¡ª¡©¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Èº£Ç¯¤â½Ð¤Æ¤ë¤è¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤«¤éµÞ¤²¡Á¡ª
¥´¥ó¥Á¥ã¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖSHINE¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì♡
ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡ÊGong cha¡Ë¡×¤Ë¡¢ËèÇ¯½é²Æ¤Î¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¡ÖSHINE¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë½é²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥¢¥í¥¨¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤×¤ë¤×¤ë¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤´¤í¤Ã¤È´¶¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤¬¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÃÆ¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¡×¤¬L¥µ¥¤¥º¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ªÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢»î°û¤·¤¿2¼ïÎà¤Î´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´4¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û¥´¥ó¥Á¥ã¤ÎSHINE¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯½é²Æ¤Î¡¢SHINE¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´4¼ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
½ÐÅµ¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ä¹Ìî¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥å¥ì¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥¢¥í¥¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡£
°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤¬¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§670±ß¡ÊICED¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§5¡¿21¡Á´ü´Ö¸ÂÄê
¢ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É
½ÐÅµ¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡£
°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤Î¥¸¥å¥ì¥½¡¼¥¹¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¥¢¥í¥¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Êµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§670±ß¡ÊICED¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§5¡¿21¡Á´ü´Ö¸ÂÄê
£ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥¸¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼
½ÐÅµ¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ë§½æ¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤Î¥¸¥å¥ì¥½¡¼¥¹¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¥¢¥í¥¨¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¡ª
²Á³Ê¡§700±ß¡ÊFROZEN¡¿M¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§5¡¿21¡Á´ü´Ö¸ÂÄê
¤ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Æ¥£¡¼
½ÐÅµ¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
º£Ç¯½éÅÐ¾ì¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤Î¥¸¥å¥ì¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¥¢¥í¥¨¡¢°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÃÆ¤±¤ëÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë1ÇÕ¡£
L¥µ¥¤¥º¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê°û¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È♡
²Á³Ê¡§760±ß¡ÊICED¡¿L¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§5¡¿21¡Á´ü´Ö¸ÂÄê
¡Ú¤¤¤¶¡¢¼Â¿©¡ª¡ÛÃíÌÜ2¼ï¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼♡
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤¿2¼ï¤ÎSHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
¤Þ¤º°ì¸ý°û¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ë¿©´¶¤Î³Ú¤·¤µ¡ª
¤×¤ë¤×¤ë¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¢¥í¥¨¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹♡¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë°ã¤¦¿©´¶¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁ´Á³Ë°¤¤Ê¤¤¡ª
°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤ÎÌ£¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥ß¥ë¥¯¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÅÅÞ¤µ¤ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢4¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¤³¤ì¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¤â¤Ã¤È´Å¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤×¤ë¤×¤ë¡ß¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡ß¥³¥ê¥³¥ê¤Î¿©´¶¥È¥ê¥ª¤Ç¡¢¹¬¤»ÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡Á♡
ÈþÌ£¤·¤µ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
´Å¤µ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥³¥¹¥Ñ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤×¤ë¤×¤ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¢ SHINE ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É
¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê·Ï¡£
º£²ó¤Ï¥´¥ó¥Á¥ã¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÄ¹¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤¬¡¢¤×¤ë¤×¤ë¥¼¥ê¡¼¤ä¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥¢¥í¥¨¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ë¤¤Æü¤Ë¤â¤¹¤ë¤¹¤ë¡Á¤Ã¤È°û¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê´Å¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Ì¼Â´¶¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÇÉ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°û¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤·¤ÎÊý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤«¤â¡ª
¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¤Î¸åÌ£¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¶ì¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤ï¤¤¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î1ÇÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
ÈþÌ£¤·¤µ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
´Å¤µ¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¥³¥¹¥Ñ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Âç¿Í¤Î¥´¥ó¥Á¥ãÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
½é²Æ¤Î¥´¥ó¥Á¥ã¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È»þ´Ö¤ò♡
²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖSHINE¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¡£
º£Ç¯¤Ï¿·ºî¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ÅÅÞ¤µ¤ó¤â¥¹¥Ã¥¥êÇÉ¤µ¤ó¤â¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¹¥¤¤â¥·¥å¥ï¥·¥å¥ïÇÉ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ÇÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥´¥ó¥Á¥ã¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
µ»ö¶¨ÎÏ¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó