群馬県下仁田町に3軒も登場。駅から徒歩2分、あの人気グルメドラマに愛された終着駅の名物グルメ

この数年、グルメ系のテレビ番組が花盛りです。女性が酒場を放浪する番組から、コロッケだけを食べるプログラム、京都の店だけを紹介するコンテンツまで、食にまつわる映像が毎日のように流れています。そんなグルメ番組に革命を起こしたのが、今年4月にシーズン11がスタートした、あの人気グルメドラマではないでしょうか。今や国民的番組と言ってもいいかもしれません。2012年にシーズン1が始まって以来、主人公のゴローさんが訪れた店を巡るグルメファンが後を絶たず、店先には連日長い列ができています。新シリーズもいよいよ後半戦。これからどんな店が登場するか、楽しみですね。

駅から歩いて2分、ゴローさん効果で「タンメン一本」になった名店

さて、主に東京の飲食店が登場するこの番組ですが、例外的に多く取り上げられている県があります。群馬県です。シーズン10までに紹介されたのは5店舗。同じ北関東でも栃木は1店、茨城は0店ですので、その登場回数は際立っています。ということで、同番組の新シリーズを記念して、「ゴローさんに愛された群馬県」を2週にわたりお届けしたいと思います。今回は第1弾。筆者が勝手に「世界一のスーパーコンパクトグルメタウン」と呼ぶ、群馬県甘楽郡下仁田町（かんらぐん・しもにたまち）の名店をご紹介します。何しろ、人気のない駅前から少し歩くと、飲食店がぎっしり軒を連ねる街で、しかもゴローさんが訪ねたお店が3軒もあります。すごくないですか。

下仁田駅

下仁田町といえば、まず思い浮かぶのが下仁田ネギや下仁田コンニャク。江戸時代には、上州（群馬県）と信州（長野県）を結ぶ荷継ぎの地としてにぎわい、近代には鉱工業や蚕業でも栄えたそうです。高崎駅から上信電鉄に揺られること約60分。終着駅が下仁田駅です。

駅から徒歩2分ほどで、番組に登場した「一番」と「コロムビア」があります。しかも、隣り合せの店というから驚きます。シーズン10までに100を超える店を紹介してきた同番組ですが、さすがに隣りあわせの店舗はここだけではないでしょうか。まさに「スーパーコンパクトグルメタウン」の名にふさわしい町です。

では、まずは向かって右側にある（笑）「一番」からご紹介しましょう。いわゆる、町中華といった趣のお店です。かつては、ラーメンや餃子はもちろん、かつ丼からオムライスまで、実に幅広いメニューが並んでいました。もちろん断トツ人気は、ゴローさんが食べた「タンメン」。ほとんどの方がこれを注文します。そんなわけで、最近はタンメンと餃子のみに絞ったようです。恐るべし、ゴローさん効果。

一番

まずはビールと餃子で肩慣らし。タンメンを待つことにします。カウンター越しに見えるのは、もの凄い大きなフライパンで、数人分の野菜を炒める大将の姿。これだけでビールが進みます。この大将は、もともと「一番」でアルバイトをしていた方だそうで、先代店主の引退を受けて、お店を継ぐことになったとか。名店の味を受け継ぐ、その流れもまた素敵ですね。餃子は、カリッと焼かれてて旨い。少し焼きすぎのようにも見えますが、それもまた「一番」の餃子らしさと思って味わっていただければ（笑）。

一番（餃子）

そして、野菜たっぷりのタンメンが登場。どこまでも澄んだ味わいで、自家製にリニューアルしたもちもちの太麺とよく絡み、とてもおいしくいただきました。

一番（タンメン）

ご当地グルメ「下仁田すき焼き」、豚・牛・鶏がそろう「コロムビア」

続いては、向かって左側にある「コロムビア」をご紹介します。店名からは少し意外ですが、こちらはなんとすき焼き屋さん。地元の名物、下仁田ネギや下仁田こんにゃくをふんだんに使ったご当地グルメ「下仁田すき焼き」の名店です。

コロンビア

同店では、牛・豚・鶏のすき焼きを楽しめます。それぞれの組み合わせも注文できるそうです。今回いただいたのは、ゴローさんも食べた「豚すき焼きセット」。

コロンビア（豚すき焼き）

下仁田ネギは冬（12月〜1月）が旬で、生では少し辛いものの、火を通すととろけるようなやわらかい甘いねぎに変わるのだとか。訪問したのは8月だったため、食べたのはいつものねぎでしたが、それでもとてもおいしいすき焼きでした。豚肉、やはり万能ですね。

コロンビア（豚すき焼き）

なお、残念ながら、同店は臨時休業中です。Xなどで情報発信をされていますので、マメに確認されることをおすすめします。

春のねぎ苗が華やぐ、「食亭エイト」の下仁田バラ丼

では、最後のお店紹介に移りましょう。番組で取り上げられたのは「一番」と「コロンビア」ですが、実は下仁田にはもう1軒、「かくれ、ゴローさんが愛したお店」があります。店名は「食亭エイト」。

食亭エイト

ご当地グルメ「下仁田カツ丼」（小さい街なのに、名物料理がいろいろあります）をはじめ、定食から麺類までラインアップされています。では、なぜ「かくれ」なのか。実は同店にも取材が入っていたようで、店内にはゴローさん役の俳優の色紙も飾られていました。サインの日付は「一番」と「コロムビア」と同じ。3軒をはしごするゴローさん、さすがです（笑）。

放映されなかった理由はわかりませんが、料理のおいしさは折り紙付きです。訪問したのは4月。いただいたのは、「春の下仁田ネギ華やぐバラ丼」です。

食亭エイト（春の下仁田ネギ華やぐバラ丼）

「下仁田ネギが食べたい！でも旬じゃない」。そんな時は、春の「ねぎ苗」も悪くありません。何でも、15本ほどのねぎ苗を使っているのだとか。たしかに見た目もとても華やかで、バラ肉との相性も抜群。大変おいしくいただきました。中央に見えるのは肉の塊に見えますが、実は豚バラ肉を重ねたもの。塊にすることで、ねぎ苗の緑がいっそう映え、より華やかさを演出しているのだと思います。

今日は「ゴローさんに愛された、スーパーコンパクトグルメタウン・下仁田」をご紹介しました。今年（2026年）の4月、下仁田を訪れる機会がありましたが、街を歩くと、看板を下ろしたお店もちらほら見受けられました。時代の流れとはいえ、少し寂しい気持ちになります。

この奇跡のようなグルメタウンが、これからも長く続いてほしいと心から願っています。ぜひ皆さまも、足を運んでみてください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】タンメン、すき焼き、カツ丼。群馬県下仁田町で「ゴローさん」が楽しんだ名物グルメ（9枚）