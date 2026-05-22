プロサッカーリーグ「MLS（メジャーリーグサッカー）」の公式戦において、全編を「iPhone 17 Pro」のみで撮影した特別生中継が実施される。対象となるのはロサンゼルス・ギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFC戦。

5月24日11時30分（日本時間）、「Apple TV」を通じて配信が始まる。メジャーリーグのプロスポーツイベント生中継全体がiPhoneで撮影される初の試みという。

全編iPhone撮影による新たなスポーツ中継

試合はカリフォルニア州カーソンのディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークで開催。北米開催のFIFAワールドカップ2026に向けたレギュラーシーズン中断前、最後の週末に行われる一戦となる。

ピッチでのウォームアップや選手紹介、ゴール時のアングル、スタジアム内の雰囲気など、試合中のあらゆる映像がiPhone 17 Proによって撮影される。

コンパクトな筐体を活かして会場全体にカメラが配置され、視聴者をよりアクションの近くに引き込む躍動感あふれる新しいアングルが提供される。

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