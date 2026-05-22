「パパ撮影かな？」大政絢、息子1歳の誕生日ショット公開。夫はワンオクToru「お父さんに似てますね」
俳優の大政絢さんは5月21日、自身のInstagramを更新。息子が1歳を迎えたことを報告しました。
【写真】大政絢＆息子のプライベートショット
ファンからは「なんともう一歳 おめでとう」「可愛いお写真ありがとうございます これからも成長が楽しみですね」「元気に、そして幸せに育ってね！」「大政さんもママになり1年おめでとうございます」など、祝福の声が続々と寄せられました。
また「後ろ姿に胸キュンです。パパ撮影かな？」「後ろ姿が、お父さんに似てますね」など、夫でロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruさんを思い浮かべる人も多くいました。
コメントでは「5枚目の全体が優しい！」「ワンちゃん可愛いなぁ」「気持ちよさそうですね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】大政絢＆息子のプライベートショット
息子の1歳誕生日を報告「いつも幸せをありがとう」大政さんは「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした いつも幸せをありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は、大政さんと息子が手をつないで歩く後ろ姿のモノクロショットです。まだ小さな息子を気にかける大政さんの姿から、母の愛が感じられる温かい写真です。2枚目以降では、いちごで飾られたバースデーケーキや、彩り豊かな息子用の食事などを公開しています。
また「後ろ姿に胸キュンです。パパ撮影かな？」「後ろ姿が、お父さんに似てますね」など、夫でロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruさんを思い浮かべる人も多くいました。
大切な家族との写真はほかにも愛犬との日常もたびたび公開している大政さん。4月19日には「とても気持ちのいい時期になってきた！」とつづり、8枚の写真を公開しました。青空の下、東京タワーが見える芝生の上で、大政さんと愛犬がくつろいでいる開放的な写真です。
コメントでは「5枚目の全体が優しい！」「ワンちゃん可愛いなぁ」「気持ちよさそうですね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)