「めちゃくちゃヘルシー」樽美酒研二、“身体に良さそうな”質素ご飯ショット公開！ 「ほんと健康食」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは5月21日、自身のInstagramを更新。ご飯の写真を公開しました。
【写真】樽美酒研二の質素なご飯
ファンからは、「ほんと健康食」「素材を活かしたごはんが1番良いなと思います」「精進料理カフェを開きましょう」「身体に良さそうなご飯だね」「今日もヘルシーご飯」「心も身体も満たされて最高〜」「めちゃくちゃヘルシー！！」「研二さんにとって最良なご飯かな」「ヘルシーな御飯」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】樽美酒研二の質素なご飯
「研二さんにとって最良なご飯かな」樽美酒さんは「ただ､､心も体も満たされてます」とつづり、シンプルでヘルシーな食事の写真を1枚投稿。小さなボウルにパックから出したと思われる雑穀米と、小さなフライパンに乗った魚に大根おろしが添えられた1品です。
ファンからは、「ほんと健康食」「素材を活かしたごはんが1番良いなと思います」「精進料理カフェを開きましょう」「身体に良さそうなご飯だね」「今日もヘルシーご飯」「心も身体も満たされて最高〜」「めちゃくちゃヘルシー！！」「研二さんにとって最良なご飯かな」「ヘルシーな御飯」など、さまざまな声が上がりました。
スーツ姿のオフショットを披露20日の投稿では「今日も一日ヌルッと､､時にはシャキッと頑張りましょう」とつづり、スーツ姿のオフショットを披露していた樽美酒さん。コメントでは、「スーツ姿とてもお似合い」「研ちゃんも良い一日を」といった声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)