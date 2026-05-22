「エレガントな雰囲気」男性が選んだ“手が美しいと思う30代女性俳優”ランキング！ 2位「石原さとみ」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』でヒロインを務めて以降、数々の話題作に出演しています。ドラマ『失恋ショコラティエ』（フジテレビ系）や『アンナチュラル』（TBS系）など、多彩な役柄を演じ切る実力派です。演技力に加え、所作の際に際立つ手の美しさも彼女の魅力の一つです。時代を彩るドラマに欠かせない存在として親しまれています。
▼回答者コメント
「みんな綺麗だと思うけど、やっぱり色白で肌ツヤが良い人を選びました」（20代男性／石川県）」
「指先まで整っていて、しなやかで女性らしい印象を受けます。仕草が自然で、画面越しでも手元の美しさが伝わってくる点が魅力的だと思います」（30代男性／茨城県）」
「指先まで綺麗に見えて、所作にも女性らしさがあるためです。アクセサリーも映える印象があります」（40代男性／北海道）」
僅差で1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年生まれの北川景子さんは、2006年にハリウッド映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』にも出演した実力派です。2025年公開の映画『ナイトフラワー』や2026年の『未来』など第一線で活躍し続けています。ジュエリーの広告などでも見せるその端正な手元は、まさに「理想的な美しさ」そのもの。立ち振る舞いの美しさと相まって、指先の美しさがより際立つ結果となりました。
▼回答者コメント
「エレガントな雰囲気や美しい所作とともに、手元の美しさも高く評価されているから」（50代男性／神奈川県）」
「シャープで整った指先と無駄のない所作が凛とした美しさを際立たせ、強さと気品を感じさせる印象を与えるからだから」（40代男性／静岡県）」
「手入れが行き届いていて、マニキュアや指輪などもすごくおしゃれに見えるから」（40代男性／三重県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：石原さとみ／42票
2位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のNHK連続テレビ小説『てるてる家族』でヒロインを務めて以降、数々の話題作に出演しています。ドラマ『失恋ショコラティエ』（フジテレビ系）や『アンナチュラル』（TBS系）など、多彩な役柄を演じ切る実力派です。演技力に加え、所作の際に際立つ手の美しさも彼女の魅力の一つです。時代を彩るドラマに欠かせない存在として親しまれています。
「みんな綺麗だと思うけど、やっぱり色白で肌ツヤが良い人を選びました」（20代男性／石川県）」
「指先まで整っていて、しなやかで女性らしい印象を受けます。仕草が自然で、画面越しでも手元の美しさが伝わってくる点が魅力的だと思います」（30代男性／茨城県）」
「指先まで綺麗に見えて、所作にも女性らしさがあるためです。アクセサリーも映える印象があります」（40代男性／北海道）」
1位：北川景子／45票
僅差で1位に輝いたのは、北川景子さんでした。1986年生まれの北川景子さんは、2006年にハリウッド映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』にも出演した実力派です。2025年公開の映画『ナイトフラワー』や2026年の『未来』など第一線で活躍し続けています。ジュエリーの広告などでも見せるその端正な手元は、まさに「理想的な美しさ」そのもの。立ち振る舞いの美しさと相まって、指先の美しさがより際立つ結果となりました。
▼回答者コメント
「エレガントな雰囲気や美しい所作とともに、手元の美しさも高く評価されているから」（50代男性／神奈川県）」
「シャープで整った指先と無駄のない所作が凛とした美しさを際立たせ、強さと気品を感じさせる印象を与えるからだから」（40代男性／静岡県）」
「手入れが行き届いていて、マニキュアや指輪などもすごくおしゃれに見えるから」（40代男性／三重県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)