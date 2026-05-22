支援物資を載せてパレスチナ自治区ガザに向かっていた船をイスラエル軍が拿捕し、活動家400人以上を拘束しました。その後、イスラエルの治安相が活動家たちを嘲笑うような様子をSNSに投稿し、国内外から批判が噴出しています。

「パレスチナを解放せよ！」

叫んだ直後に押し倒される女性。満足気に見ているのはイスラエルのベングビール国家治安相です。これはベングビール氏が公開した動画で、結束バンドで縛られた活動家たちの姿も映っています。

活動家たちは支援物資を届けるために船でガザに向かっていましたが、イスラエル軍が船を拿捕。イギリスやフランス、韓国などの国籍を持つおよそ430人が拘束されたということです。

イスラエル外務省は21日、拘束した外国人の活動家全員を国外へ退去させたと発表しました。

拘束されていた活動家

「私たちは殴られ、拷問を受け、組織的に人間性を奪われた。パレスチナの人々が、日々経験していることの一端を垣間見ただけだ」

イタリアのメローニ首相らも活動家たちへの扱いは容認できないなどと強く非難しています。