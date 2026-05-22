¼Â¹ÔÌò´«Í¶¤«¡¢ÃËÂáÊá¡¡º¾µ½¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¡¢ÉÙ»³
¡¡ÉÙ»³¸©·Ù¹â²¬½ð¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º¾µ½¡¢ÀàÅð¤ÈËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡¢±ÄÍøÌÜÅª½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷³ùÅÄÂçÀ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ë´«Í¶¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯8·î¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç90ÂåÃËÀ¤«¤é¸½¶â170Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ê¡¢80ÂåÃËÀ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É3Ëç¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¼«Âð¤ÇÂçËã¥ê¥¥Ã¥ÉÌó40.1¥°¥é¥à¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÂçËã¥ê¥¥Ã¥ÉÌó0.3¥°¥é¥à¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½ê»ý¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡£