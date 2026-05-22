日本政府は22日、現役引退を表明したスピードスケート女子で活躍した郄木美帆さんに対し、国民栄誉賞授与に向けた検討を進めるよう、高市早苗総理大臣から指示があったことを明らかにしました。

木原誠二官房長官は会見で、郄木さんについて「我が国のスポーツ振興および発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与え、社会に明るい希望と勇気をもたらした」と評価しました。

郄木さんは2018年平昌五輪で女子団体パシュートの金メダルを含む3個のメダルを獲得。2022年北京五輪では女子1000メートルで金メダルに輝き、さらに2026年ミラノ・コルティナ五輪では3つの銅メダルを獲得しました。五輪通算10個のメダルは日本女子史上最多となっています。

また、世界距離別選手権やワールドカップでも数々のタイトルを獲得し、日本スピードスケート界を長年けん引。今年7日にオランダで行われた世界選手権オールラウンド部門が現役最後の大会となり、500メートルではトップタイムを記録するなど、最後まで世界トップレベルの実力を示しました。

木原官房長官は「今後、関係者の意見も踏まえ、授与について最終判断が行われる」と説明しています。