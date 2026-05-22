キム・スヒョン復帰ムードのなかで…25歳で急逝した元アイドルの実兄が“蒸し返し”？「第2ラウンドだ」

突然この世を去った故ソルリさんの実兄が、俳優キム・スヒョンを狙ったとみられる投稿を行った。

ソルリさんの実兄A氏は5月21日、自身のSNSに「またのこのこ出てきた瞬間、第2ラウンドだ。選択はお前次第だ」と書き込んだ。

【写真】ソルリさん実兄、キム・スヒョンの疑惑を提起

A氏はこれに先立ち、映画『リアル』の撮影をめぐり、ソルリさんにベッドシーンや露出シーンが強要されたのではないかと主張しており、今回の発言はその延長線上にあるとみられる。

今回の投稿に対し、ネットユーザーが「誰のことか」と尋ねると、彼は「ほら、“星から来たやつ”が一人いるだろ」と答えた。A氏は主語を明らかにしていないが、これはキム・スヒョンが出演したドラマ『星から来たあなた』を連想させる表現と受け取られている。

また、「虚偽だというが」というコメントには、「私は虚偽ではない」と返信した。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

先立って、警察はYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表が主張してきた、キム・スヒョンと故キム・セロンさんの未成年時の交際疑惑について、「虚偽」と判断したと伝えられている。

キム・スヒョンが未成年だったキム・セロンさんと交際していた事実はなく、キム・セウィがそれを認識していたにもかかわらず、誹謗目的で虚偽事実を繰り返し拡散したとの見方だ。

キム・スヒョン側のコ・サンロク弁護士は5月21日、「俳優キム・スヒョンがキム・セウィ氏を告訴した事件に関連し、被疑者キム・セウィ氏に対する拘束令状が請求された」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）キム・セロンさん

つまり、キム・セロンさんとの疑惑が解消されつつあるなかで、ソルリさんの実兄A氏が再び動きを見せた形だ。

A氏は昨年3月、ソルリさんが映画『リアル』に出演した当時、△脚本にはキム・スヒョンとのベッドシーンが具体的に書かれていなかった、△ベッドシーンの代役を務める俳優が現場にいたにもかかわらず代役を使わず、ソルリさんを説得してベッドシーンを強要した、△ベッドシーンの撮影日に代役俳優が病気で来られなかったとされていたが、出席者の話によると代役俳優は現場にいたと証言したことなどについて、主演俳優キム・スヒョンと『リアル』のイ・サラン監督の立場表明を求めていた。

これに対し、キム・スヒョン側はA氏の主張に反論した。

キム・スヒョンの所属事務所であり、『リアル』のイ・サラン監督が代表を務めるゴールドメダリスト側は同年4月2日、「ベッドシーンの撮影に関して：故チェ・ジンリ（ソルリさんの本名）さんは、該当シーンについて事前に把握した状態で撮影に臨んだ。代役俳優について：演技を代わりにする代役俳優ではなく、『演技はせず』撮影準備段階で俳優の動線を代わりに取る『スタンディング俳優』が存在した」と説明した。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン（左）とソルリさん

続けて、「ベッドシーンを含めすべてのシーンの撮影を進めた映画『リアル』のキム・ジュンオク助監督、イ・ジュンヒョンスクリプターの事実確認書を添付する。シナリオとコンテの作成、撮影は制作陣の領域であり、作品に俳優として参加したキム・スヒョンには関係がないことを申し上げる。故チェ・ジンリさんの母親に連絡した事実もない。連絡先も知らない」と強調した。

キム・スヒョン側の反論を受け、A氏は「ゴールドメダリスト側が出した立場文、しっかり見た。代役俳優ではなくスタンディング俳優だったとのこと」と述べ、「強要の疑いを提示したが、複数の証言によれば強要はなかったということは、立場文が出る数日前に把握した。コンテどおりに進められたのだろうとも思う」と、従来の主張から一部修正する姿勢も見せた。

これで強要疑惑は一段落したとみられていたが、今回、A氏が再びキム・スヒョンを念頭に置いたとみられる投稿を行った。

今後の動向次第では、再び波紋が広がる可能性があり、注視が必要な状況となっている。