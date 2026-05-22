【「アイドルマスター シンデレラガールズ」シンデレラガール総選挙2026】 8月より投票開始

BANDAI SPIRITSは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のシンデレラガール総選挙2026にて1位～15位にランクインしたアイドルをちびぐるみ化することを発表した。

「アイドルマスター シンデレラガールズ」は15周年を迎え、そして、投票企画「シンデレラガール総選挙2026」が8月より開始される。投票はWEB投票にて実施され、投票権を獲得して投票する。

【シンデレラガール総選挙2026投票システム発表！【アイドルマスター】】

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