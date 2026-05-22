デレマス15周年！ シンデレラガール総選挙2026にて1位～15位にランクインしたアイドルがちびぐるみ化決定
【「アイドルマスター シンデレラガールズ」シンデレラガール総選挙2026】 8月より投票開始
BANDAI SPIRITSは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のシンデレラガール総選挙2026にて1位～15位にランクインしたアイドルをちびぐるみ化することを発表した。
「アイドルマスター シンデレラガールズ」は15周年を迎え、そして、投票企画「シンデレラガール総選挙2026」が8月より開始される。投票はWEB投票にて実施され、投票権を獲得して投票する。
【シンデレラガール総選挙2026投票システム発表！【アイドルマスター】】
『アイドルマスター シンデレラガールズ』- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) May 21, 2026
˗ˏˋ 🎉15周年記念🎉 ˊˎ˗
8月より投票開始の #シンデレラガール総選挙2026 にて
1位～15位にランクインしたアイドルの #ちびぐるみ 化が決定💎
続報をお楽しみに💙https://t.co/7tDm70hXWU#デレマス #BANPRESTO #プレミアムバンダイ pic.twitter.com/lKtDrUp3BZ
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