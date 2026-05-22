【しまぬんイラスト『ザコザコちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：8月27日23時59分まで 2027年3月 発売予定 価格：25,300円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「しまぬんイラスト『ザコザコちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年3月に発売する。予約期間は8月27日23時59分まで。価格は25,300円。

本製品は、イラストレーターのしまぬん氏が描くオリジナルキャラクター「ザコザコちゃん」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

舌を軽く出した、挑発的で遊び心あふれる表情が特徴的で、彼女の個性的な魅力を余すところなく再現している。

ボリューム感のある髪の毛には、毛先に薄紫のグラデーションが施され、全体的に動きのある美しい仕上がりとなっている。

衣装はセクシーなビキニスタイルで、むちっとした肉感的なボディラインが、彼女の魅力を引き立てている。

「しまぬんイラスト『ザコザコちゃん』 1/6スケール完成品フィギュア」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)2022 しまぬん

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