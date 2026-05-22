【しゃぶしゃぶ温野菜】「旨辛 麻辣湯しゃぶ」復活、「イタリアン麻辣湯」などアレンジ提案も

しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、5月27日(水)から7月14日(火)までの期間限定で、「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱たんしゃぶ」を販売する。

昨年好評を博した「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は、9種の薬膳スパイスに青花椒油と豆板醤を合わせた“旨辛薬膳麻辣湯だし”が特徴。山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子の9種の薬膳スパイスに、青花椒油と豆板醤を重ねた麻辣湯だし。風味豊かで奥行きのある刺激的な味わいに仕上げた。

9種（山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子）の薬膳スパイス

それに加えて、今年は「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種の味変トッピングを追加する。

３種の味変トッピング

〈痺辛ニラ醤〉

山椒の痺れる辛さとニラの香りを効かせた味変トッピング。麻辣湯に加えることで、刺激的で後を引く辛さを楽しめる。もちっとした「水餃子」との組み合わせも提案する。

「もっちり水餃子」

〈トマトペースト〉

トマトの旨味とコクを凝縮したペースト。麻辣湯に加えることで、トマトの酸味が加わり、まろやかでコク深い味わいへと変化する。「チェリートマト」や「チーズしゃぶしゃぶ」との組み合わせを提案する。

「チェリートマト」＆「チーズしゃぶしゃぶ」

〈バジルペースト〉

トマトペーストを加えた麻辣湯に合わせることで、“イタリアン麻辣湯”として楽しめる味変トッピング。トマトの酸味とバジルの香りが加わり、新感覚の麻辣湯を提案する。

「トマトペースト」＆「バジルペースト」で“イタリアン麻辣湯”

また、コシの強い「平太春雨」、ぷるぷる食感の「白キクラゲ」、もちもち食感の「トッポギ」など、麻辣湯と相性の良い具材もラインアップ。17種の国産野菜や12種の鍋肴、麺やごはんものも用意する。

平太春雨

〈鶏清湯 葱たんしゃぶ〉

鶏の旨みを凝縮した「鶏清湯だし」に、創業140年の老舗「九鬼」の胡麻油を合わせた期間限定メニュー。芳醇なごま油の香りと鶏の旨みが重なる、上品でやさしい味わいが特徴となっている。

【鶏清湯 葱たんしゃぶの画像はこちら】

〈御膳(食べ切りセット)メニュー〉

「旨辛 麻辣湯しゃぶ御膳」「鶏清湯 葱たんしゃぶ御膳」を各1人前(税込2,728円)で販売。お肉3皿、季節野菜、こだわり野菜盛り、選べる〆またはごはん、デザート「マンゴーのグラニテ」をセットにした食べ切りスタイルで提供する。

「旨辛 麻辣湯しゃぶ御膳」1人前

マンゴーのグラニテ（かき氷）

〈販売概要〉

販売期間:2026年5月27日(水)〜2026年7月14日(火)

【食べ放題コース】

豚コース 税込4,378円

牛コース 税込4,708円

黒毛和牛コース 税込5,918円

霜降り黒毛和牛コース 税込7,568円

※120分制(90分ラストオーダー)