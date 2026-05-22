「オー･ザック」に新味登場　夏向け『にんにく醤油から揚げ味』発売【ハウス食品】

ハウス食品は5月25日、スナック菓子「オー･ザック」から、新フレーバー「にんにく醤油から揚げ味」を、全国のセブン-イレブンで先行発売する。7月6日から一般発売を予定している。

内容量は55gで、希望小売価格は税別144円。店舗によっては取り扱いのない場合がある。

食欲が落ちやすい夏に向けた製品として、スタミナ食材“にんにく”の風味がきいた醤油から揚げの味わいに仕上げた。定番の塩系フレーバーとは異なる切り口にした。

1990年発売の「オー･ザック」はこれまで、定番の「あっさり塩味」「磯のり塩」に加え、「松茸の香り」やご当地「よこすか海軍カレー味」など、多様なバラエティ品を手がけてきた。

2022年9月以降は定番品のみを提供していたが、2025年12月、約3年ぶりにバラエティ品として「生姜焼き味」を発売。好評を得て、今回の新フレーバーの展開に至った。

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〈“手が止まらなくなる”にんにく醤油×から揚げ〉

◆「オー･ザック 〈にんにく醤油から揚げ味〉」

にんにくの風味をきかせた醤油をベースに、「オー･ザック」と相性の良い“肉系メニュー”のひとつである「鶏のから揚げ」のフレーバーを組み合わせた。

ひと口食べた瞬間に“にんにく醤油から揚げ”の味わいを感じられるよう、にんにくの香りと醤油の味わい、鶏肉のうま味のバランスにこだわって設計した。ザクッとした食感とポテトの風味に濃厚な味わいが重なる、“思わず手が止まらなくなる”製品に仕上げた。子どものおやつとしてだけでなく、大人のつまみにも合うとしている。

製品名:「オー･ザック」〈にんにく醤油から揚げ味〉

内容量: 55g

価格: 希望小売価格･税別144円

発売日: セブン-イレブン先行発売 2026年5月25日 / 一般発売 2026年7月6日

発売地区: 全国

〈「オー･ザック」について〉

ボコボコとした形状とザクッとした食感が特徴のスナック菓子。独自の“バブリング製法”で、フライヤーに投入した瞬間に生地中の水分を急激にふくらませ、表面にいくつもの凹凸を持つ形状を実現。独特の形状により、ほどよい厚みのあるポテトをザクッとした食感に仕上げている。