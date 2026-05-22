「冷やしスンドゥブ」を新提案!“冷やしても旨い!”暑い夏にレンジ･コンロなしで作れる時短メニュー

モランボンは、2026年5月下旬から順次「スンドゥブチゲ用スープ 濃厚辛口」「スンドゥブチゲ用スープ 濃厚マイルド」を夏限定パッケージに変更し、スンドゥブチゲの新しい食べ方を提案する。

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〈新提案「冷やしスンドゥブ」〉

今回のパッケージリニューアルでは、レンジやコンロを使わずに作れる「冷やしスンドゥブ」を提案する。スンドゥブチゲ用スープを冷蔵庫で冷やし、豆腐を入れた器にスープを加えるだけで完成する。火を使わないため、暑い夏場でも時短しながら満足感のあるメニューが楽しめる。

パッケージには、新たに「冷やしても旨い!」のワンポイントマークを付け、季節に応じた喫食シーンを訴求する。裏面には「冷やしスンドゥブ」と「冷やし麺のスープ」の調理例を掲載している。夏限定のパッケージとして、5月下旬より店頭展開を予定している。

〈スンドゥブチゲ用スープ市場は夏場でも伸長〉

2025年も記録的な猛暑となる中、スンドゥブチゲ用スープ市場は前年比106%と好調に推移している(KSP-POS(全国)全店千人金額2023〜2025年8月)。

モランボンは、手軽に調理(時短)ができる点、節約志向や健康志向に合致している点が市場が伸長した要因になっていると考えている。

そこで、夏場でも食べやすい「冷やしスンドゥブ」を提案することで、さらにスンドゥブチゲの新たな食シーンを創出し、夏の新たな定番メニューとして需要拡大を図る。