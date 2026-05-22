イケメン、美女がゼロでやる気の出ない合コンを楽しむ方法９パターン
楽しみにしていた合コンが、男女ともにトホホなメンバーが集まってしまい微妙な空気に…という経験、ありませんか？ そんな修羅場を乗り切る方法を知っておいて損はないでしょう。そこで、今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「イケメン、美女がゼロでやる気の出ない合コンを楽しむ方法」をご紹介します。
【１】好みが似た者同士を合わせ、趣味トークで乗り切る
「目の前の子とひたすらアニメトークした」（20代男性）というように、共通の話題があればあっという間に時が過ぎるようです。女子の趣味が把握できたら即座に席替えを提案するなど、序盤からスピーディーに動いたほうが中だるみを防げそうです。
【２】「今日は女子会にしよう！」と宣言し、女性参加者の好きな話題でトークする
「思い切って女性に合わせるのもアリですよ」（20代男性）など、男性側の歩み寄りで女性陣の心を開く方法です。ガールズトークを提案すれば、次に男子トークに付き合ってもらえるかもしれないので、まずは女性に譲る姿勢を見せましょう。
【３】それぞれが抱える、誰かに相談したい悩みを全員で解決していく
「これが結構盛り上がる」（20代男性）など、法律相談のテレビ番組のように、多様な意見をまじえながら悩みを解決していくと、場に一体感が生まれるようです。ただし、みんなが暗くなるようなヘビーなネタは避けたいところです。
【４】次につながらなくてもいいと腹をくくり、過去の恋愛の失敗談をネタにしまくる
「笑えるけど異性としては引いちゃうような話を繰り出すしかない」（20代男性）など、場が盛り上がるなら自分の傷口をえぐるのもOKな人もいるようです。こういう捨て身の作戦が意外と女性の共感を呼ぶこともあるので、試してみる価値はあるでしょう。
【５】男同士で「一番盛り上げた人は飲み代を安くする」といったルールを設ける
「がぜんやる気になった」（20代男性）など、「少しでも損したくない」という負のパワーを生かして、飲み会を盛り上げる方法です。そのほか、「必ず別メンバーとの合コンを取り付ける」といったルールなども盛り上がるかもしれません。
【６】友達にイケメンがいることを匂わせ、女性の食いつきを良くする
「読モの友達の話をしたら、女子の目の色が変わった（笑）」（20代男性）のように、多くの女性はイケメンの話題に鋭く反応するようです。かわいい女性を紹介してもらうギブアンドテイクに持っていくには、「そいつに会ってみる？」と男性からギブする姿勢を見せる必要があるでしょう。
【７】ルックス以外の長所や特技をアピールし合う
「占いができる女子がいて楽しかった！」（20代男性）など、参加者の意外な特技によって、合コンが思わぬ方向で盛り上がることもあるようです。特技がないと思っている人でも、自分では意外なところが他人にはおもしろく感じるもの。本番前に、初対面の相手にウケそうなポイントを友達に聞いてみましょう。
【８】参加者のSNSの書き込みを話題にして盛り上がる
「本音が書き込んであって、ネタとして盛り上がるんですよ」（20代男性）など、メンバーのSNSに書き込まれたプライベートな内容を話題にする作戦です。取り上げるネタについては、「悩み系はOK、悪口系はNG」とするなど、気を利かせて取捨選択しましょう。
【９】とにかく飲んで、相手にもどんどん勧める
「互いにグデングデンになれば問題なし」（20代男性）など、お酒の力を借りて楽しく乗り切る方法です。乾杯のとき、「出会いの場にしましょう」ではなく、「楽しい飲み会にしましょう」と宣言して遠慮なく飲み始めると、互いにお酒を楽しむ雰囲気になるでしょう。
ほかにも「イケメン、美女がゼロでやる気の出ない合コンを楽しむ方法」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（BLOCKBUSTER）
【１】好みが似た者同士を合わせ、趣味トークで乗り切る
「目の前の子とひたすらアニメトークした」（20代男性）というように、共通の話題があればあっという間に時が過ぎるようです。女子の趣味が把握できたら即座に席替えを提案するなど、序盤からスピーディーに動いたほうが中だるみを防げそうです。
「思い切って女性に合わせるのもアリですよ」（20代男性）など、男性側の歩み寄りで女性陣の心を開く方法です。ガールズトークを提案すれば、次に男子トークに付き合ってもらえるかもしれないので、まずは女性に譲る姿勢を見せましょう。
【３】それぞれが抱える、誰かに相談したい悩みを全員で解決していく
「これが結構盛り上がる」（20代男性）など、法律相談のテレビ番組のように、多様な意見をまじえながら悩みを解決していくと、場に一体感が生まれるようです。ただし、みんなが暗くなるようなヘビーなネタは避けたいところです。
【４】次につながらなくてもいいと腹をくくり、過去の恋愛の失敗談をネタにしまくる
「笑えるけど異性としては引いちゃうような話を繰り出すしかない」（20代男性）など、場が盛り上がるなら自分の傷口をえぐるのもOKな人もいるようです。こういう捨て身の作戦が意外と女性の共感を呼ぶこともあるので、試してみる価値はあるでしょう。
【５】男同士で「一番盛り上げた人は飲み代を安くする」といったルールを設ける
「がぜんやる気になった」（20代男性）など、「少しでも損したくない」という負のパワーを生かして、飲み会を盛り上げる方法です。そのほか、「必ず別メンバーとの合コンを取り付ける」といったルールなども盛り上がるかもしれません。
【６】友達にイケメンがいることを匂わせ、女性の食いつきを良くする
「読モの友達の話をしたら、女子の目の色が変わった（笑）」（20代男性）のように、多くの女性はイケメンの話題に鋭く反応するようです。かわいい女性を紹介してもらうギブアンドテイクに持っていくには、「そいつに会ってみる？」と男性からギブする姿勢を見せる必要があるでしょう。
【７】ルックス以外の長所や特技をアピールし合う
「占いができる女子がいて楽しかった！」（20代男性）など、参加者の意外な特技によって、合コンが思わぬ方向で盛り上がることもあるようです。特技がないと思っている人でも、自分では意外なところが他人にはおもしろく感じるもの。本番前に、初対面の相手にウケそうなポイントを友達に聞いてみましょう。
【８】参加者のSNSの書き込みを話題にして盛り上がる
「本音が書き込んであって、ネタとして盛り上がるんですよ」（20代男性）など、メンバーのSNSに書き込まれたプライベートな内容を話題にする作戦です。取り上げるネタについては、「悩み系はOK、悪口系はNG」とするなど、気を利かせて取捨選択しましょう。
【９】とにかく飲んで、相手にもどんどん勧める
「互いにグデングデンになれば問題なし」（20代男性）など、お酒の力を借りて楽しく乗り切る方法です。乾杯のとき、「出会いの場にしましょう」ではなく、「楽しい飲み会にしましょう」と宣言して遠慮なく飲み始めると、互いにお酒を楽しむ雰囲気になるでしょう。
ほかにも「イケメン、美女がゼロでやる気の出ない合コンを楽しむ方法」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（BLOCKBUSTER）