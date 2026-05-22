【1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ セリカ（水着）】 12月 発売予定 価格：19,965円

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッド＋」は、フィギュア「1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ セリカ（水着）」を12月に発売する。価格は19,965円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アビドス高等学校所属でアビドス対策委員会の会計担当「セリカ」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

しなやかな長い黒髪に可愛すぎる水着、休暇に対しても真剣な表情まで、こだわりをもって立体化しており、失敗にもめげずに最高の休暇を楽しむ彼女の姿を忠実に再現しているほか、「笑顔」差し替えパーツが付属している。

「1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ セリカ（水着）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用アクリル台座「笑顔」差し替えパーツ

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