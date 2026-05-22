◆米大リーグ ヤンキース０―２ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、自己ワーストに並ぶ３試合連続無安打となった。空振り三振、三ゴロ、中直、空振り三振で、打率は２割１分８厘と悪化した。チームは２−０で今季３度目の０封勝ちで同カードを２勝２敗のタイとした。

初見参のヤンキースタジアムで大暴れできなかった。同カード４連戦にフル出場した岡本は、４試合で１６打数１安打の打率・６分３厘。同一カード最多となる９三振も喫した。三振率５６％は、選球眼に長けた岡本らしからぬ数字だった。

「（原因は）様々なことがあると思います。打てる時、打てない時は絶対あるんで、また自分が打てるように練習して準備していくだけだと思います」

ロースコアで２連勝。２連敗で始まった同カードをタイにした。第３打席は野手の正面となる中直。「比較的僕の中ではいい感じだった。結果は置いといて、そう思っています」と前向きに捉えた。

試合前には、ヤ軍アウェー・クラブハウスのククーザ・マネージャーから、偉大な巨人の先輩で現ヤンキースＧＭ付き特別アドバイザーの松井秀喜氏（５１）のサイン入り、背番号「５５」、ピンストライプ・ユニホームをプレゼントされた。うれしいサプライズに笑顔をみせつつ、「僕のバット、穴が開いてますから」と、自虐ギャクを放つ一幕も。球団業務で当地を訪れた松井氏との面会は”ニアミス”に終わったが、松井氏は先月「試合に出続けることが一番大切。彼の場合は守備もいいし、出続ければ、自分なりの改善法が出てくるでしょうから」と語っていた。

快音がなくても、守備で勝利に貢献できるのが岡本だ。５回二死一、二塁では、三塁線へのゴロを逆シングルで受け、身をよじってジャンピングスロー。抜ければ同点となるピンチを救うと、笑顔で、ブ軍ファンが陣取る三塁側客席にボールを投げ入れた。「カズが素晴らしいプレーをみせた」とシュナイダー監督も称えたファインプレーだった。

同カードでは、味方のゲレロ、敵軍のジャッジも不振にもがいていた。実績ある強打者でも長いシーズンには苦しい時期がある。「僕は打ってないけど、チームは勝っているのでそれが一番だと思って明日からも頑張っていきたいです」。２２日（同２３日）からは本拠に戻ってのパイレーツ戦。第２戦には、昨季のサイ・ヤング賞右腕のスキーンズが先発予定となっている。