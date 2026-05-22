【ACKS No.MP-01 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム 1号機 + 98式特型指揮車セット】 10月再販予定 価格:10,780円 【ACKS No.MP-03 機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン】 10月発売予定 価格：11,880円

アオシマはプラモデル「ACKS No.MP-01 機動警察パトレイバー 1/43 AV-98 イングラム 1号機 + 98式特型指揮車セット」を10月に再販する。価格は10,780円。本商品は同じく10月に発売される「ACKS No.MP-03 機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン」にあわせての再版となる。Amazon、あみあみなどで予約受付が行われている。

「AV-98 イングラム」は「機動警察パトレイバー」に登場する機体。プラモデルではメカデザイナー出渕裕氏監修。レイバーを特徴づける機体各所のシーリングカバーは実感的な意匠のプラスチック部品を採用、内蔵された各所の関節と合わさり劇中の様々なシーンを再現できる。

イングラムの脚部ハッチやコックピットハッチは差し替えなしで展開可能、コックピットは座席の昇降も再現しパイロットである泉野明の搭乗姿勢フィギュアを配置できる。

【イングラム】

「ACKS No.MP-03 機動警察パトレイバー 1/43 TYPE-J9 グリフォン」は価格は11,880円。こちらも出渕裕氏監修。プロポーションに拘った最新版のグリフォンとして仕上がっている。機体各所のシーリングカバーは実感的な意匠造形を追求し、内蔵された各所の関節と合わさり、格闘戦を得意とするグリフォンの劇中シーン再現を楽しめる。

コックピットハッチは差し替えなしで展開可能。手首と足首には引き出し機構を採用することで造形を損なうことなく自由度の高い可動域を実現している。グリフォンの戦闘シーンを印象付けるハンドパーツは5種類付属し、劇中で印象的なサムズアップポーズも再現可能だ。

【グリフォン】

(C)HEADGEAR