高橋克典、10年コンビ・野呂佳代出演ドラマ『銀河の一票』にハマる
俳優の高橋克典が21日、オフィシャルブログを更新。女優でタレントの野呂佳代とのラジオオフショットとともに、野呂が出演しているカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（月曜よる10時）について言及した。
『銀河の一票』は、女優の黒木華が主演を務め、野呂がバディ役を演じる。政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描いている。
この日、高橋は「土曜の12時はベイFM」と題してブログを更新すると、「毎週土曜日12:00から Bay FMで放送中の TOYOTA KATSUMATA Presents “Groovin' On The Road”」と野呂とともにパーソナリティを務めるラジオ番組を紹介。
胸元にはゲーム機風のロゴ、背面にはハートモチーフのデザインが施され、ラフで可愛らしいピンクのオーバーサイズのロンT姿の野呂と撮影したラジオブース内でのオフショットなどを公開。そして、「今日は売れっ子野呂ちゃんと２人の放送」とつづり、「このコンビで初めて10年。変わったなあ」としみじみと長年の共演を振り返った。
最後には「ううっ、銀河の一票の続き教えて欲しい」と野呂が出演中のドラマを視聴していることや今後の展開が気になることをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「可愛い野呂ちゃん」「仲良く最高やん」「最高のコンビ」「10年って長いようで短いようで」「凄ぉ〜い」「続けるって大変だし素晴らしい最高のシャイコー」「10年おめでとうございます」「野呂さんと克典さんの息が本当にピッタリ」「この先も続けてくださいね」「ピンクのトップス 可愛いくて素敵」などの声が寄せられている。
『銀河の一票』は、女優の黒木華が主演を務め、野呂がバディ役を演じる。政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描いている。
胸元にはゲーム機風のロゴ、背面にはハートモチーフのデザインが施され、ラフで可愛らしいピンクのオーバーサイズのロンT姿の野呂と撮影したラジオブース内でのオフショットなどを公開。そして、「今日は売れっ子野呂ちゃんと２人の放送」とつづり、「このコンビで初めて10年。変わったなあ」としみじみと長年の共演を振り返った。
最後には「ううっ、銀河の一票の続き教えて欲しい」と野呂が出演中のドラマを視聴していることや今後の展開が気になることをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「可愛い野呂ちゃん」「仲良く最高やん」「最高のコンビ」「10年って長いようで短いようで」「凄ぉ〜い」「続けるって大変だし素晴らしい最高のシャイコー」「10年おめでとうございます」「野呂さんと克典さんの息が本当にピッタリ」「この先も続けてくださいね」「ピンクのトップス 可愛いくて素敵」などの声が寄せられている。