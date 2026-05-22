“あのコーチ”がにわかにクローズアップされている。

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巨人の田中将大（37）が21日のヤクルト戦に中11日で先発。今季最短の4回3失点で降板し、2敗目を喫したが、今季はここまで7試合で3勝2敗、防御率2.72とまずまずの成績で、チームに貢献している。

かつて2度の開幕投手を務めたエースの戸郷翔征（26）も、19日に今季初勝利をマーク。チームを7連勝に導いた。昨季は自己ワーストの8勝（9敗）、防御率4.14。今季もオープン戦で結果を残せず、開幕から二軍暮らしが続いていたが、復活に向けて一歩を踏み出した。

そんな2人の復活を後押ししたのが、菅野智之（現ロッキーズ）ら数々の投手を再生させ、「魔改造」の異名で知られる久保康生巡回投手コーチ（68）である。

さる巨人OBがこう言った。

「2023年の4勝から24年に15勝を挙げてMVPに輝いた菅野を復活に導いた久保コーチによれば、大事なのは『バランス、方向性、体重移動、リリースポイント』の4つ。田中将はボールの回転軸が横回転になっていたため、これを縦回転に矯正した。戸郷の場合は、菅野のように下半身主導の投球動作の意識付けを行い成果が出つつあります」

年齢や衰えとともにズレが生じたフォームを修正することに長けた久保コーチはこれまで、近鉄、阪神、ソフトバンクでコーチを歴任。巨人は4年目となる。そんな名伯楽に他球団が垂涎のまなざしを送っているという。

「阪神もその一つでしょう。阪神コーチ時代は、第1次岡田政権から真弓監督の時代に、投手コーチとして実績を重ね、特にメッセンジャーら外国人投手の信頼が厚かった。古くは近鉄のコーチ時代に岩隈、阪神のコーチ時代には現監督の藤川球児、ソフトバンクのコーチ時代には大竹ら、多くの投手と関わってきた。阪神としては、ライバル巨人の再生工場はそろそろ店じまいにしてもらい、阪神に復帰して欲しいと考えても不思議ではありません」とは在阪の球界OBだ。

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ところで、田中将大はなぜ楽天を出て、巨人を選んだのか。当時はさまざまな憶測が飛び交ったが、「理由はカネじゃない」とは、楽天で田中とともにプレーした元本塁打王・山粼武司氏だ。本紙日刊ゲンダイで連載中のコラムでは、移籍直前に田中と交わしたやりとりを赤裸々に綴っている。●関連記事 【もっと読む】田中将大が楽天を去った本当の理由…退団から巨人移籍までに俺とした“3度の電話”の中身 も要チェックだ。