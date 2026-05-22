ウレタンがガッツリ剥がれている

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第15回は『ステアリングホイール』について取り上げます。

【画像】レポート中の『B11型日産サニーカリフォルニア』、ステアリングのアレやコレ！ 全9枚

この連載では、わがサニーカリフォルニアの内装劣化への対応を、第2回の『シート編』、そして第5回の『内装編』でお送りしています。続く今回は『ステアリングホイールを何とかしたい』のですが、第5回で既にステアリングカバーを装着した画像が掲載されているように、先行して対策済みでした。



いきなりですが、対策後の写真です。詳しくは本文で。 遠藤イヅル

というのも、購入時からステアリングホイールの状態があまりに悪く、握る頻度が多い箇所でウレタンがガッツリ剥がれていたのです。さらに、全体的に日焼けして茶色く変色しているのも気になります。何というか、ズバリいうとみすぼらしいのです（号泣）。

なおB11型サニーでは、ごく一部のグレードを除いてパワーステアリングが未装着のため、ステアリングホイールは細くて大径が基本。

上位グレードの『SGL』でもその傾向は同じで、革巻きステアリングホイールなどあるはずもなく、表面はすべてウレタン製でした。径の小さな『ルプリ』、『SGX /SGX-E』（後期のみ）用でさえ、カタログには『本革巻風』と記されていたほどです。

でも社外品には換えたくない

「それなら交換すればいいじゃないか」と普通はなりますが、できれば純正の雰囲気をキープしたい筆者としては、社外品ではなくて純正ステアリングホイールを選びたいのです。

ところが、ただでさえ現存数が少ないB11型サニーだけあって、国内オークションや海外のeBayなどを探しても、とにかくステアリングホイールは出てきません。



ウレタンがハゲハゲで日焼け……。この状態は何とかしたい（隠したい）。 遠藤イヅル

そんな状況でようやく見つけたのは、前期型のロワグレード（『GL/GL-L』など）用の横長2本スポークタイプ。これはこれでアリなのですが、あまり状態がよくないように見え、購入を躊躇しました。

あとは『パルサー』、『バネット』など、同時期に生産されていた日産車から流用する方法もあったのですが、案の定それらも見つかりません。

それと、筆者の乗っている『SGL』（および前期SGX/SGX-E用）のみが備えていた、この『A型』2本スポークのデザインが好ましくて捨てがたい、という気持ちもありました。

となると後は革を巻く、あるいはカバーを着ける方法が残っています。編み込むタイプのステアリングカバーは昔から販売されているので、ご存知の方も多いと思います。作業に多少難儀しますが、美しい仕上がりが期待できます。

握り心地と操作性が格段にアップ

しかしこれまた天邪鬼な筆者は、B11型サニーに本革巻は合わないなあ、と考えてしまいました。それと外側からはめ込むだけのカバーだと、リムの外周すべてを覆うことはできず、製品によっては握りが太くなり過ぎます。

そこで空冷フォルクスワーゲンや旧車オーナーが愛用する、『スーパークッショングリップ』を購入することにしました。いくつか色も設定されているので、一番近いグレーを選択。価格はネット通販で2200円です。



スーパークッショングリップを装着。モチモチした握り心地が気持ち良いのです。 遠藤イヅル

装着はまずビニール製カバーをステアリングホイールの上側に掛け、下にグーンを伸ばしながら取り付けます。カバーは上下が決まっているのでご注意を。

次に巻きつけたカバーの下側、表面がギザギザした部位から生えている紐を、均等の間隔で穴が空いていないエリアにらせん状に巻きます。一周したら、ギザギザ部に余った紐をぐるぐる巻きつけ、紐を結んで余った箇所をカットして完成です。

と書くとカンタンに感じますが、均等に巻くのも、力加減も、紐を結ぶのも難しく、思ったようにはいかなかったのが実情です（涙）。しかし効果は絶大で、握り心地と操作性は格段にアップしました。

かのムーンアイズからも『スポーツグリップステアリングホイールカバー』として販売される製品だけに、アメリカで『セントラ』として売られていたB11型サニーには、よくマッチしているのではないでしょうか。

次回は、夏の暑さ対策を考えてみたいと思います。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）