【コンラッド大阪】世界のトレンドに旅気分♡フリークシェイクも楽しめるスイーツビュッフェ

コンラッド大阪では、2026年5月29日（金）～9月13日（日）の期間、金・土・日・祝限定で、世界のSNSで話題のスイーツをシェフが厳選した「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催します。オーストラリア発の「フリークシェイク」を自分好みに仕上げる体験はカラフルな世界観に心が躍ります。各国のトレンドスイーツを味わいながら、まるで世界を旅しているような遊び心あふれるひとときをお楽しみください。

《フリークシェイク》 オーストラリア・メルボルン

自分好みにカスタマイズできるDIYコーナーには、カラフルなベーストッピングが施されたグラスが並んでいます。まずはお好みのグラス選びからスタートです。



お気に入りのグラスを選んだ後は、彩り豊かなフルーツソースをセレクト。「いちご」や「マンゴー」、「キウイ」など、何種類かを組み合わせるのも贅沢な楽しみ方です。

ベースができあがったら、シェフに濃厚なシェイクを注いでいただきます。

ここからは仕上げのステップ。ビュッフェ台に並ぶバラエティ豊かな各国のスイーツやフレッシュフルーツ、コンディメントを自由に飾り付け、自分好みのスタイルへと仕上げていきます。

なかでも、ポップでカラフルなクロナッツを大胆にのせるアレンジがおすすめ。遊び心あふれる贅沢なデコレーションを心ゆくまでお楽しみください。



涼しげなブルーと鮮やかなレッドのフリークシェイクには、カラフルなドーナツやフレッシュなラズベリー、ブルーベリー、愛らしいハートのチョコレートをトッピング。思わず写真に収めたくなる、華やかなビジュアルです。

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《クロッフル》アメリカ、ロサンゼルス



カラフルなトッピングが可愛い、ロサンゼルス発のトレンドスイーツ。クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼き上げており、外側はサクッ、中はもっちりとした食感の生地がとてもおいしい仕上がりです。見ているだけで楽しい気分にさせてくれます。

《フランコチョ》プエルトリコ



お花のような形が目を引くスイーツは、上がプリンで下がチョコレートケーキ。濃厚なカスタードの甘みとしっとりとした深いコクが一度に溶け合います。現地でのトレンドに思いを馳せながら、贅沢な味わいをご堪能ください。

《クロナッツ》アメリカ、ニューヨーク

ニューヨーク流のデニッシュ生地を揚げた贅沢なドーナツ。何層にも重なったサクサクのパイのような食感が特徴です。カラフルなアイシングが施され、スプレーチョコのトッピングがどこかレトロでアメリカンな可愛らしさです。

《ドバイスタイルチョコレート》ＵＡＥ・ドバイ



カラフルなアートをまとったシックな一品。世界的なトレンドとして大きな注目を集めているドバイ発祥のチョコレートです。ビターチョコレートに中はサクッとした香ばしいピスタチオの味わい。エキゾチックで洗練された美味しさを堪能できます。

《パステル・デ・ナタ》ポルトガル

ポルトガルの伝統的なエッグタルト《パステル・デ・ナタ》。サクサクとした軽い食感のパイ生地に、濃厚でクリーミーなカスタードフィリングがたっぷりと詰まっています。表面に施された香ばしい焼き目が絶妙なアクセントになり、何個でも食べたくなる美味しさです。

《フムス》トルコ





世界三大料理のトルコから伝統的な味わい「フムス」も登場。ひよこ豆のペーストにオリーブオイルやスパイスを合わせたクラシックなスタイルと、ビーツを練り込んだ鮮やかなピンク色が目を引く2種が並びます。なめらかな舌触りとヘルシーで風味豊かな美味しさです。

《チキンサテ、ライム、ピーナッツソース》タイ

東南アジアの定番串焼き料理「サテ」をコンラッド大阪スタイルで。香ばしくジューシーに焼き上げられたチキンは、旨味たっぷりの濃厚なピーナッツソースと相性抜群です。添えられたライムをぎゅっと搾れば、爽やかな酸味が加わり、さっぱりとした味わいを楽しめます。

《アドボ、鶉卵、ジャスミンライス》フィリピン

充実したホットセイボリーからは、フィリピンの家庭料理で親しまれている「アドボ」が登場。お肉の旨味が溶け込んだコクのあるスープにうずらの卵が綺麗に並び、シナモンやスターアニスが香る本格的なジャスミンライスとともに味わえます。お皿にフライドアニスを添えるとアクセントになり、風味豊かな美味しさが引き立ちます。

《ソーセージロール、自家製フィリング》ニュージーランド

オセアニアの定番スナックがコンラッド大阪クオリティで登場。サクサクのパイ生地の中に、旨味がぎゅっと詰まったジューシーな自家製ミートフィリングが包まれています。ひとくちサイズで食べやすく、スパイスのアクセントが後を引く、まさに止まらないおいしさです。

遊び心あふれる世界のスイーツに夢中

世界のトレンドスイーツに心躍る、贅沢なひととき。コンラッド大阪の洗練された空間で、遊び心あふれる最先端のスイーツとともに、特別なひとときをお楽しみください。

■「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェ

期間：2026年5月29日（金）～9月13日（日）の金・土・日・祝

時間：金曜日 14:30～16:30（2時間制）／土日祝 14:30～16:00（90分制）

価格：大人 8,000円 / お子様 4,000円

■アトモス・イタリアンダイニング

コンラッド大阪 40階

大阪市北区中之島3丁目2番4号

TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪