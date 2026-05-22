岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の第6話が5月22日夜10時から放送されます。

【写真】憂いを帯びた表情の兄弟

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下5月22日放送予定のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

父・朔太郎(和田正人)が働く辛島金属工場で密造されていた銃は、五十嵐組に流れていた。

両親を殺したのは五十嵐組かもしれないと疑う真(岡田将生)と稔(染谷将太)。

父を取材していた作家・津田(飯尾和樹)の足跡を辿る二人は、取材内容が記された津田のノートの存在を知る。

そんな中、管内で交通事故が発生し女性が死亡。

単なる事故だと思われたが、解剖の結果「一酸化炭素中毒による他殺」であることが発覚し……。

