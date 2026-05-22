「新たなヴォクシー」登場に反響あり！

トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」が、2026年5月6日に一部改良を受けました。

4代目となる現行モデルの登場から5年目を迎え、カーボンニュートラル社会への貢献を見据えたパワートレインの再編をはじめ、内外装の質感向上や装備の充実など、多岐にわたる変更が行われています。

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現行ヴォクシーのボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm-1925mmで、取り回しの良さと広い室内を両立。乗車定員は3列シートの7人乗りまたは8人乗りがあり、幅広い用途に対応します。

今回の最大の変更点はラインナップの整理です。従来の2リッターガソリンエンジン車（ウェルキャブ仕様を除く）が廃止され、1.8リッターハイブリッド車へと一本化。これにより、全車が優れた環境・燃費性能を兼ね備えた、実質的なハイブリッド専用モデルへと生まれ変わりました。

外観は、特徴的な2段ライトを継承しつつ、フロントグリルへのブラック加飾により引き締まった表情へと刷新。新色の「ニュートラルブラック」を選ぶとグリルガーニッシュも黒になり、より重厚な佇まいとなります。

17インチアルミホイールには、切削光輝にブラック塗装とダーククリアを合わせた新仕様を採用。灯火類もリフレクター式LEDヘッドランプなどが全車標準装備となり、上級グレード「S-Z」ではプロジェクター式LEDヘッドランプもオプションで選択可能です。

室内は、全車共通でシフトノブ周辺などにピアノブラック塗装を施し、上品な光沢を添えました。S-Zではさらにメーターフードの表皮巻きやスエード調のドアトリム、シートデザインの変更など、触り心地にもこだわった上質な空間に仕上げています。

メーター内の液晶画面も大型化され、S-Zは12.3インチ、「S-G」は7インチに拡大しました。

快適性や安全面も進化。S-Zには前後方ドライブレコーダーが標準装備され、S-Gにはワンタッチスイッチ付きデュアルパワースライドドアが標準化されます。

走行面では、ショックアブソーバーの調整や防音材の最適配置により、突き上げの少ない優れた乗り心地と高い静粛性を実現。さらに、ハイブリッドの四輪駆動モデル（E-Four）には、雪道での安定走行を助ける「SNOW EXTRAモード」が新たに追加されました。

今回のヴォクシーの一部改良を受け、ネット上では様々な反響が寄せられています。

なかでも最も注目されているのは、ガソリン車の廃止とハイブリッド車への一本化です。「純ガソリン車がなくなって、時代の流れを感じる」「価格の安いガソリン車を狙っていたので、実質的な値上げになってしまって残念」といった、購入予算に関する現実的な意見が見られました。

一方で、デザインや内装のアップデートに対してはポジティブな声が目立ちます。外観について「フロントが黒で引き締まって一気にカッコよくなった」「新しいアルミホイールが精悍で良い」と好評です。

さらに室内についても「メーターが12.3インチに大型化されて、やっと今風のデジタル感が出た」「内装の高級感が増した」と、質感の向上を喜ぶ書き込みが多くなっています。

そのほか、ボディカラーが3色に絞られたことへの驚きや、「さっそくディーラーで新型を契約してきた」「これからの納期が気になる」といった、購入を報告するリアルな声も活発に行き交っており、今回の改良が注目されていることがうかがえます。

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新しくなったヴォクシーの価格（消費税込）は375万1000円から438万200円です。