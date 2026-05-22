あさこ・梨乃「5万円旅」第24弾は福島縦断！名物Dに梨乃が激怒！？UFO登山でハプニング連発！
5月23日（土）夜6時30分からは、土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅24」【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】を放送！
【動画】「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」最新回
今回は、福島・いわき市にある「アクアマリンパーク」からスタート！
バスと鉄道を乗り継ぎ、翌日17時までに、飯坂温泉にある「摺上川（すりかみがわ）ダム」を目指す。
道中には…
▼いわき名物・メヒカリ＆ウニ貝焼きにテンション爆上がりのお清め！
▼春の絶景・夏井千本桜でお花見！
▼UFOを探しに登山！？
グルメ・絶景・珍スポットまで盛りだくさんの道中で、今回もハプニング連発の行き当たりばったり旅！ 旅のゲスト1日目は元宝塚歌劇団・遼河はるひ、2日目は元フィギュアスケートペア選手の高橋成美が参戦する！
限られた予算（55,000円）と時間の中、果たしてゴールできるのか！？
「テレ東プラス」は特別に先取りで、番組内容の一部をご紹介！
「アクアマリンパーク」（福島・いわき市）からスタート！
番組名物・高橋Dが「そのままぬるっといきます。5秒前、4、3…」とカウントすると「ぬるっとじゃないよ！」とあさこ(笑)。
この日は分厚い雲に覆われて雨模様だったが、カメラが回った途端、急に晴れて2人は無邪気に大はしゃぎ！ さらに、海水の透明度に感動した梨乃が「（福島は）だからお酒が美味しいんだよ〜」とコメントすると……
「早く飲みたい！」とあさこ(笑)。「いい旅にしたいと思います！」「イェイイェ〜イ！」と2人で盛り上がっていると、
すかさず水を差す高橋D。「1回『よろしいですか？』と言わない契約書、書いてもらっていいですか？」（byあさこ）。2人の安定のやりとりが展開されます。
ここで1日目のゲスト、遼河はるひが華麗なステップを踏みながら登場！
実は梨乃と遼河は行きつけの飲み屋さんが一緒だそう。結婚を機に、夜の街は控えているという遼河だが、ハイボールが大好きで、酒の強さは健在だ！
今回のマップを見た3人は「メヒカリ」「ホッキ貝」「ウニ貝焼き」「ワイン」のイラストに大興奮！ さらに「UFO」のイラストも。道中には「UFOの目撃情報が多い」場所があるそうで、これを受けた梨乃は……
「まっすぐな人……」とあさこ(笑)。
今回は、「アクアマリンパーク」をスタートし、約8000万年の歳月をかけてできた日本有数の鍾乳洞「あぶくま洞」、色とりどりの花が咲き誇る桃源郷「花見山」、UFOの目撃情報が多い「UFOの里」など、福島県を代表する絶景スポットを通るルート。
道中にはワイナリーや日本酒と酒処も多く、ご当地グルメも盛りだくさん！
ゴールはまるで古代遺跡！ 岩石を積み上げた無骨な造形が美しい「摺上川（すりかみがわ）ダム」だ。
物価高を考慮し、今回の予算も55.000円だが、ここで高橋Dの態度に梨乃が激怒！？
爆笑必至の事件の全貌は、ぜひ番組で！
1泊2日の節約ケチケチ旅！ ご当地グルメで酒をたらふく飲むはずが……やっぱり今回も予算はカツカツ！
そして2日目は、2人目のゲスト、元フィギュアスケートペア選手・高橋成美が合流。
3人は、ゴールの「摺上川（すりかみがわ）ダム」にたどり着けるのか！？
この続きは、土曜夜6時30分放送！ 土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅24」【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】で！
【動画】「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」最新回
今回は、福島・いわき市にある「アクアマリンパーク」からスタート！
バスと鉄道を乗り継ぎ、翌日17時までに、飯坂温泉にある「摺上川（すりかみがわ）ダム」を目指す。
道中には…
▼いわき名物・メヒカリ＆ウニ貝焼きにテンション爆上がりのお清め！
▼春の絶景・夏井千本桜でお花見！
▼UFOを探しに登山！？
グルメ・絶景・珍スポットまで盛りだくさんの道中で、今回もハプニング連発の行き当たりばったり旅！ 旅のゲスト1日目は元宝塚歌劇団・遼河はるひ、2日目は元フィギュアスケートペア選手の高橋成美が参戦する！
限られた予算（55,000円）と時間の中、果たしてゴールできるのか！？
「アクアマリンパーク」（福島・いわき市）からスタート！
番組名物・高橋Dが「そのままぬるっといきます。5秒前、4、3…」とカウントすると「ぬるっとじゃないよ！」とあさこ(笑)。
この日は分厚い雲に覆われて雨模様だったが、カメラが回った途端、急に晴れて2人は無邪気に大はしゃぎ！ さらに、海水の透明度に感動した梨乃が「（福島は）だからお酒が美味しいんだよ〜」とコメントすると……
「早く飲みたい！」とあさこ(笑)。「いい旅にしたいと思います！」「イェイイェ〜イ！」と2人で盛り上がっていると、
すかさず水を差す高橋D。「1回『よろしいですか？』と言わない契約書、書いてもらっていいですか？」（byあさこ）。2人の安定のやりとりが展開されます。
ここで1日目のゲスト、遼河はるひが華麗なステップを踏みながら登場！
実は梨乃と遼河は行きつけの飲み屋さんが一緒だそう。結婚を機に、夜の街は控えているという遼河だが、ハイボールが大好きで、酒の強さは健在だ！
今回のマップを見た3人は「メヒカリ」「ホッキ貝」「ウニ貝焼き」「ワイン」のイラストに大興奮！ さらに「UFO」のイラストも。道中には「UFOの目撃情報が多い」場所があるそうで、これを受けた梨乃は……
「まっすぐな人……」とあさこ(笑)。
今回は、「アクアマリンパーク」をスタートし、約8000万年の歳月をかけてできた日本有数の鍾乳洞「あぶくま洞」、色とりどりの花が咲き誇る桃源郷「花見山」、UFOの目撃情報が多い「UFOの里」など、福島県を代表する絶景スポットを通るルート。
道中にはワイナリーや日本酒と酒処も多く、ご当地グルメも盛りだくさん！
ゴールはまるで古代遺跡！ 岩石を積み上げた無骨な造形が美しい「摺上川（すりかみがわ）ダム」だ。
物価高を考慮し、今回の予算も55.000円だが、ここで高橋Dの態度に梨乃が激怒！？
爆笑必至の事件の全貌は、ぜひ番組で！
1泊2日の節約ケチケチ旅！ ご当地グルメで酒をたらふく飲むはずが……やっぱり今回も予算はカツカツ！
そして2日目は、2人目のゲスト、元フィギュアスケートペア選手・高橋成美が合流。
3人は、ゴールの「摺上川（すりかみがわ）ダム」にたどり着けるのか！？
この続きは、土曜夜6時30分放送！ 土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅24」【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】で！