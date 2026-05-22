早慶上理に50人以上が合格！「清泉女学院中学高等学校」“実践型グローバル教育”とは？：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……清泉女学院中学高等学校】
▼JR「大船駅」からバスで5分
▼全校生徒は中高合わせて1050人
▼今年春の大学合格者数は、国公立大16人、早慶上理57人、GMARCH78人など
▼図書館は蔵書6万5000冊、グループワークができる席や私語厳禁の自習スペースも完備
▼お昼は一律600円で3種類から選べる日替わり弁当の事前注文も可能
▼「自分」「他者」「世界」がテーマの倫理教育！答えのない課題を生徒同士でディスカッションし、世界で活躍する土台を作る
＜セブ島留学を経験した生徒が挑む、全校生徒へのプレゼン！＞
▼スラム街の現状を肌で感じて学んだ「募金の大切さ」をどう伝えるか？
▼現地の友人にリモートで相談！プレゼンの行方は・・・
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……清泉女学院中学高等学校】
▼JR「大船駅」からバスで5分
▼全校生徒は中高合わせて1050人
▼今年春の大学合格者数は、国公立大16人、早慶上理57人、GMARCH78人など
▼図書館は蔵書6万5000冊、グループワークができる席や私語厳禁の自習スペースも完備
▼お昼は一律600円で3種類から選べる日替わり弁当の事前注文も可能
▼「自分」「他者」「世界」がテーマの倫理教育！答えのない課題を生徒同士でディスカッションし、世界で活躍する土台を作る
＜セブ島留学を経験した生徒が挑む、全校生徒へのプレゼン！＞
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▼現地の友人にリモートで相談！プレゼンの行方は・・・