【バツイチ息子は、狂ってた…】社長から「クビ」宣告！婚約者「最低」＜第16話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第16話 これは何かの陰謀だ【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
エミさんは調査報告を見た瞬間、タダシさんへの愛情など一切消え失せたことでしょう。冷酷な表情で「二度と私の前に現れないで」と告げました。そしてタダシさんは同時に仕事もクビになったのです。タダシさんは自分を大きく見せるため、いつものように嘘をついて履歴書に事実と異なることを書いていたのでしょう。それは会社としても正当な解雇理由になりますよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第16話 これは何かの陰謀だ【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
エミさんは調査報告を見た瞬間、タダシさんへの愛情など一切消え失せたことでしょう。冷酷な表情で「二度と私の前に現れないで」と告げました。そしてタダシさんは同時に仕事もクビになったのです。タダシさんは自分を大きく見せるため、いつものように嘘をついて履歴書に事実と異なることを書いていたのでしょう。それは会社としても正当な解雇理由になりますよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子