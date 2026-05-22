きょうの山形県内は雨の降っている所が多くなっています。また、風も吹いていて、庄内町狩川ではけさ最大瞬間風速２３．７メートルを記録しました。

【写真を見る】真夏日から一転…庄内で最大瞬間風速23.7メートル 雨風で気温低下 山形は最高気温14度予想（山形）

山形地方気象台によりますと低気圧の影響で県内は、雨の所が多くなっています。

午前１０時の気温は米沢で１２．６度、鶴岡で１２．４度、酒田市で１２．３度、山形で１２．２度などとなっています。

また、風も吹いています。庄内町狩川では午前７時ごろ最大瞬間風速２３．７メートルを観測したほか、酒田市浜中でも同じころに２０．６メートルを観測しました。

■山形最高気温１４度予想 この後の天気は

県内この後は低気圧や前線の影響により、雨や曇りで、次第に高気圧が張り出してくるため、晴れるでしょう。

きょうの予想最高気温は酒田が１７度、山形と新庄が１４度、米沢が１３度となる見込みです。

あすは、高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りとなる見込みです。