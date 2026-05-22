部活動の遠征方法について、山形県が県内の高校に調査を行ったところ、県立私立共にレンタカーのマイクロバスを保護者、教員、関係者以外が運転していたケースは確認されなかったことがわかりました。

【写真を見る】【動画】関係者以外が運転するレンタカーのマイクロバスでの移動は確認されず 磐越道21人死傷バス事故受け、GW中の遠征移動手段を調査（山形）

吉村知事「県立私立共にレンタカーのマイクロバスについては、保護者、教員、関係者以外のものが運転した事案は確認されておりません」

これは、きょうの知事会見で明らかにされたものです。

県は、福島県郡山市の磐越道で高校生ら２１人が死傷したバス事故などを受け、県内の高校に対し、今年のゴールデンウイーク中の遠征時の移動方法について聞き取り調査を行ってきました。

■調査対象と調査結果

調査対象は県立高校４２校、県立中学校２校、私立高校１５校です。その結果、期間中に遠征をした学校は３９校で、全体で４２７回遠征が行われていました。

保護者や教員の運転で現地に向かうケースは多数確認されましたが、レンタカーのマイクロバスを関係者以外が運転していたケースは確認されなかったということです。

吉村知事「今後とも部活動の遠征時における適切な交通手段の確保と安全対策の徹底について、引き続きご協力をお願いいたします」