これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上越に濃霧注意報、中越と佐渡に大雨注意報、下越と佐渡に強風注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。



◆22日(金)これからの天気

昼過ぎまで雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。夕方以降は、雲が多めながらも少しずつ天気は回復してきそうです。佐渡市では、東の風が強めに吹くでしょう。



降水確率は、午後6時にかけて50%以上のところが多くなっています。



◆22日(金)の予想最高気温

最高気温は、16～23℃の予想です。

昨日より3℃前後低いところが多いでしょう。

平年と比べると低いところが多く、阿賀町は7℃ほど低くなりそうです。