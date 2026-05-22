21日、柏崎市を流れる川があふれ、付近の住宅などに床下浸水の被害が出ました。川の水門を閉じたことが原因だとして、県と柏崎市が詳しく調べています。



県によりますと21日午前7時ごろ、「柏崎市内の源太川があふれている」と柏崎市に連絡がありました。源太川が鵜川に合流する地点の水門を市職員が開いたところ約2時間後に浸水は解消しましたが、これまでに住宅1棟と車庫1棟に床下浸水の被害が確認されています。



水門に隣接する県管理の源太川排水機場で、ポンプの試運転のために川の水位が必要だったことから県が柏崎市に水門を閉めるよう依頼。しかし、21日未明から雨量が急増したため、川の水があふれたとしています。



県と市は、被害状況とともに運用に問題がなかったか調べています。