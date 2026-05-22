通算3勝のツアープロが断言！ 「チーピン持ちは、カット打ちをやるべきなんです」
【連続写真】チーピンとは無縁！ わずかにインから入るマキロイのインパクト
最新の高MOIヘッドはミスヒットに強く、たとえ芯を外してもインパクト時にフェースが真っすぐに向いてさえいれば、ボールは真っすぐ飛び出す。「真っすぐ出ても、その後に左右に曲がるようなら軌道が間違っています」とショットメーカー片岡大育は語る。チーピン持ちはカット打ちを試してほしいという。
◇ ◇ ◇最新の高MOIヘッドは打球が曲がりづらくなっていますが、一度フェースが開くと戻りづらい特性があります。方向性を上げるためには、ストレート軌道でスクエアに当てる『ゼロパス』を、アマチュアは目指すべきです。『ゼロパス』を目指すには、まずアドレスでスクエアに立ち、目線を合わせること。それでもチーピン、もしくはスライスが頻発するようなら、軌道の矯正が必要です。練習方法は簡単です。まずはスタンスに沿ってスクエアに棒を置きます。その後、軌道を示すもう一本の棒を、スタンスとボールの間に置いて打ってみてください。もしチーピンや右プッシュが出るなら、インサイド・アウト軌道が強すぎる可能性があります。高MOIヘッドだとフェースが開くとそのまま当たりプッシュが出る、もしくは無理にフェースを返してチーピンになるリスクがる。その場合は、ボールの近くにアウトサイド・イン軌道のガイドとなるように棒を置く。それくらい極端に軌道を意識して、ようやく軌道は真っすぐになります。ドローヒッターはインサイド・アウト軌道が強くなり過ぎる傾向があるため、この練習を時々行う必要があります。僕はフェードヒッターなので、カット軌道が強くなり過ぎたときは、インサイド・アウトのガイドとなるように棒を置いて練習しています。それでも真っすぐか、ややカット軌道になる程度で、なかなかインサイド・アウトにはなりません。棒がない人はクラブを置いてもいいので、ぜひ試してみてください。
■片岡大育かたおか・だいすけ／1988年生まれ、高知県出身。2017年までにツアーで3勝を挙げるも、19年にドライバーの不振からシードを手放す。そこから徐々に復調し、25年のファイナルQTで1位通過。今季の出場権を掴んだ。ツアー通算3勝。Kochi黒潮カントリークラブ所属◇ ◇ ◇●マキロイのスイングを分析 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』でチェックしてみよう！
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■片岡大育かたおか・だいすけ／1988年生まれ、高知県出身。2017年までにツアーで3勝を挙げるも、19年にドライバーの不振からシードを手放す。そこから徐々に復調し、25年のファイナルQTで1位通過。今季の出場権を掴んだ。ツアー通算3勝。Kochi黒潮カントリークラブ所属◇ ◇ ◇●マキロイのスイングを分析 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』でチェックしてみよう！
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