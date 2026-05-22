＜速報＞国内女子ツアーは降雨によるコース不良により中断 雨脚強く選手も一時引きあげ
＜ブリヂストンレディス 2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞午前11時18分に降雨によるコースコンディション不良のため第2ラウンドの競技が中断した。午前組の選手たちがプレーをしていたが、一時クラブハウスに引きあげている。
【ライブフォト】バンカーが水浸し…
早朝、雷雲接近のため2時間30分遅れの午前9時30分にスタートした一日は、その後も断続的に雨が降り続けていた。現在、さらに雨脚が強くなっている。なお競技が開始が遅れた段階で、すでに第2ラウンドのサスペンデッドは避けられない状況になっていた。初日を終え4アンダーの首位には午後組の佐久間朱莉、菅楓華、ルーキーの藤本愛菜が並んでいる。1打差の4位タイには河本結、菅沼菜々、佐藤心結、吉田鈴ら8人が続く。総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストンレディス リーダーボード
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