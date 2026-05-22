フジテレビの倉田大誠アナウンサーが２２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、視聴者からの「既婚者だと思っていた」というＸに「１人です」と改めて訴えた。

この日は「おひとりさまのホンネ」と題し、俳優の中村俊介、佐藤仁美がゲスト。さらに独身の倉田アナも参戦した。

倉田アナはパートナーと暮らすことについて「１００％はないが、すりあわせる時間がちょっともうできなくなっているなって…。なんか言って、言われ返されるとドキッとしちゃう。否定されるのが…」と説明。

すると、視聴者のＸ投稿を紹介する「せきららボイス」で「倉田アナはずっと既婚者だと思っていた」という投稿が。倉田アナは「１人です」と力を込めてカメラ目線。

バナナマン設楽統は「かっこいいし…結婚願望というか、ずっと１人でと思っているわけではない？」と聞くと、倉田アナは「そんなつもりもなく、どこかで…と思っていたが」と苦笑い。「１個１個（気になることを）言うと、なんて小さいんだ…と思われて言えない」とも話していた。

さらに病気のときの心配もあるとし、「なので住んでいる共同住宅の子どもたちとか、挨拶をするようにしています」と話し、スタジオも爆笑。設楽は「いつもあいさつしてるおじさんが最近あってないなって？そんな切羽詰まってるの？」と大笑いしていた。