¡Ö¿À¸Í³¤·³ÁàÎý½ê¡×¤ÎÇËÉ÷¤ò½é¸ø³«¡¡¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¿À¸ÍÉ´²Ú¡×¡¡½ÅÊ¸¤Î¡Ö¥¶¥Ó¥¨¥ëÁü¡×¤âÅ¸¼¨
¡¡¤ï¤¬¹ñÍ¿ô¤Î¹ÁÄ®¤È¤·¤Æ¸ÅÍè¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¿¿À¸Í¡£100·ï¤Î¼ýÂ¢ÉÊ¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¿À¸ÍÉ´²Ú¡½¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³«¤¯¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤¬¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿À¸Í¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¿¤É¤ë»î¤ß¤À¡£²ñ´ü¤Ï6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï¡¢Á´6¾Ï¤Ç¹½À®¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢½é¸ø³«¤Î¡Ö¿À¸Í³¤·³ÁàÎý½ê¡×¤ÎÇËÉ÷¡Ê¤Ï¤Õ¡áÀÚºÊ²°º¬¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¯Áõ¾þ¡Ë¡×¤À¡£Âèµ¾Ï¡Ö¿À¸Í¤È³¤¤È¡Ä¡ª¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»Ñ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤â³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿À¸Í³¤·³ÁàÎý½ê¤Ï¡¢ËëËö¤Î1864Ç¯¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿³¤·³¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¡¢ÇËÉ÷¤ÏÁàÎý½ê·úÊª¤Î²°º¬¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁàÎý½ê¤Ï¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Û¤É¤ÇÊÄº¿¡¢¸½Â¸»ñÎÁ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ËëËö¿À¸Í¤Î·ãÆ°¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê°äÊª¡£ÇËÉ÷¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ¥±¡¼¥¹Æâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áõ¾þ¤äÌÚÁÈ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âè¶¾Ï¡Ö¿À¸Í¤È¿Í¡¹¡¿¿Í¡¹¤Î¿À¸Í¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢ÅöÃÏ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¿À¸Í¤ÎÍè¤·Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëË¿Ã½¨µÈ¤ä¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢¿À¸Í¤ò°¦¤·¤ÆÁ«ÅÔ¤ò»î¤ß¤¿Ê¿À¶À¹¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¿ÍÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÊ¡¹¤Î¤Û¤«¡¢¿À¸Í»ÔÎ©ÇîÊª´Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÃÓÄ¹ÌÒ¡Ê1891¡Á1955Ç¯¡Ë¤ä¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÍ¿ô¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎëÌÚ¾¦Å¹¤Î´ØÏ¢ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè·¾Ï¡Ö¿À¸Í¤ÎÅÁÀâ¡¦ÅÁ¾µ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸»»áÊª¸ì¤ä¾¾É÷¡¦Â¼±«ÅÁÀâ¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ìÀ¤³¦¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£·î²¬Ë§Ç¯¤Î¡ÖÃæÇ¼¸À¹ÔÊ¿Ä«¿Ãº¸Á«¿ÜËá±º°©Â¼±«¾¾É÷Æóééµº¿Þ¡×¡Ê1886¡ÎÌÀ¼£19¡ÏÇ¯¤´¤í¡Ë¤Ï¡¢¿ÜËá¤Ç¶à¿µÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºß¸¶¹ÔÊ¿¤È³¤½÷¤Î»ÐËå¤òÉÁ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤ÉâÀ¤³¨¤Ç¡¢¶áÂåÅÔ»Ô¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¿À¸Í¤Ë¤â¡¢¸ÅÅµÊ¸³Ø¤äÅÁ¾µ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè¸¾Ï¡Ö¿À¸Í¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÍÎ¿©¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢Â¤Á¥¡¢Å´¹Ý¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡È¿À¸Í¤é¤·¤µ¡É¤¬¤¤¤«¤Ë·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¸½ºß¤â¿À¸Í¸µÄ®¾¦Å¹³¹¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ÆÅÄ²»µÈÍÎÉþÅ¹¡ÊÅö»þ¤Ï¼ÆÅÄ²»µÈ¾¦Å¹¡Ë¡×¤Î¥Õ¥í¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥È¤ä¡ÖÊü¹áÆ²¡×¤Î°ú¤»¥¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤â¤Î¤À¡£¡ÖÆüËÜÎÕÀ£À½Â¤³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê1907¡Á1927¡ÎÌÀ¼£40¡Á¾¼ÏÂ2¡ÏÇ¯¡Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¥¾¥¦¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤òÉ¡¤Ç´¬¤¤¤Æ»ý¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³¨ÊÁ¡£Í¢½Ð»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¿À¸Í¤Î¹ñºÝÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¢¤«È´¤±¤¿°Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè¹¾Ï¡Ö¿À¸Í¤Î¼§ÎÏ¡¿°ú¤´ó¤»¡¦½¸¤¦¡×¤Ï¡¢Ï»¹Ã»³¡¢ËÌÌî°Û¿Í´Û³¹¡¢ÆîµþÄ®¡¢ÍÇÏ²¹Àô¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿À¸Í¤Î¸òÎ®Ê¸²½¤òÆÃ½¸¡£¿À¸Í¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ëÌÀ¼£¡Á¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌ¾½ê¿Þ¤ä¼Ì¿¿Ä¢¡¢¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢³¨ÍÕ½ñ¡¢Ä»´Ñ¿Þ¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤À³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¾Ï¡Ö¿À¸ÍËü²Ú¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿À¸Í¡×¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¿À¸Í¤Î¹¥¤¤ÊÅÀ¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÉÕäµ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅ½¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈÇ²è²È¡¦ÀîÀ¾±Ñ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ËÉÕäµ¤¬Å½¤é¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¿À¸Í¤Ø¤Î°¦¤ò¼¨¤¹·Á¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÅçÌ÷Âç³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¡¢¿À¸Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬¤É¤ó¤Ê³¹¤«Å¸Í÷²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿À¸Í¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¿À¸Í¤Èº£¤Î¿À¸Í¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¡¢1¿Í1¿Í¤¬ÃÎ¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ´üÃæ¡¢ËÜÅ¸´ÑÍ÷·ô¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÀ»¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ëÁü¡×¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£ÆÃÊÌÅ¸¤È¤È¤â¤ËÆ±´Û¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾ÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£