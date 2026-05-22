【ラーメン魁力屋】総重量約700gのガッツリ系「KAIRIKI冷やし中華」発売 - 旨み＆酸味を効かせた醤油ベースだれ
魁力屋は5月27日、「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)を京都北白川ラーメン魁力屋(一部店舗を除く)で発売する。
「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)
同商品は、醤油かえしをベースに、旨みと酸味を効かせた特製ダレを合わせた冷やし中華。特製ダレはこの商品のためだけに開発したオリジナル。どこか懐かしさを感じる味わいながらも、ガツンと食べ応えのある一杯に仕上げたという。麺には中太ちぢれ麺を使用。具材は冷やし中華定番のハムや玉子を豪快にトッピング。さらに、たっぷりのもやしに、からしマヨネーズ、紅しょうが、揚げ玉を加えた。
総重量約700gのボリューム感も魅力のひとつで、うまねぎやチューシューをトッピングして、自分好みにさらにがっつり楽しむのもおすすめだという。
「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)
「KAIRIKIうまねぎ冷やし中華」(並1,353円)、「KAIRIKI肉入り冷やし中華」(並1,408円)も販売する。
「KAIRIKIうまねぎ冷やし中華」(並1,353円)
「KAIRIKI肉入り冷やし中華」(並1,408円)
「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)
同商品は、醤油かえしをベースに、旨みと酸味を効かせた特製ダレを合わせた冷やし中華。特製ダレはこの商品のためだけに開発したオリジナル。どこか懐かしさを感じる味わいながらも、ガツンと食べ応えのある一杯に仕上げたという。麺には中太ちぢれ麺を使用。具材は冷やし中華定番のハムや玉子を豪快にトッピング。さらに、たっぷりのもやしに、からしマヨネーズ、紅しょうが、揚げ玉を加えた。
「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)
「KAIRIKIうまねぎ冷やし中華」(並1,353円)、「KAIRIKI肉入り冷やし中華」(並1,408円)も販売する。
「KAIRIKIうまねぎ冷やし中華」(並1,353円)
「KAIRIKI肉入り冷やし中華」(並1,408円)