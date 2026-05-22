２２日前引けの日経平均株価は前日比１４１０円４７銭高の６万３０９４円６１銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２７５万株、売買代金概算は４兆６２７２億円。値上がり銘柄数は７２７、値下がり銘柄数は８００、変わらずは４１銘柄だった。



日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場では、ＮＹダウが２７６ドル高と上昇し２月１０日以来、約３カ月ぶりとなる最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まった。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。ＡＩ・半導体関連株への物色が続くなか、指数寄与度の高いソフトバンクグループ＜9984＞が大幅高となり日経平均株価を押し上げた。日経平均株価は取引時間中では１５日以来となる６万３０００円台に値を上げた。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞が高く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞が上昇。イビデン＜4062＞や村田製作所＜6981＞も値を上げた。半面、楽天銀行＜5838＞や日立製作所＜6501＞、ソニーグループ＜6758＞が安く、東京海上ホールディングス＜8766＞や任天堂＜7974＞が値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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