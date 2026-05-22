◆陸上 関東学生対校選手権 第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部１５００メートル決勝が行われ、立大の青木龍翔（４年）が３分５６秒８０で３連覇を果たした。レースはスローペースで進み、残り１周で青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）がスパート。青木は余裕を持って対応し、残り２００メートルで先頭に立ち、勝ちきった。残り４００メートルを約５５秒で走った青木は「風も強かったので、勝負に徹しました。３連覇というプレッシャーはありました」とホッとした表情で話した。

榲山が３分５７秒６７で２位、青学大ルーキーの大藪遙斗が３分５８秒１１で３位に続いた。榲山は「相手は中距離ランナーなのでやはり速かったです。２位は最低限の結果です」とさっぱりした様子で話した。

今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催された男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）に榲山は出場。今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大の主力として期待されて出場したが、中盤以降に失速し、１時間７分０秒で２部２６位に終わった。ハーフマラソンから中距離に戦いの場を移して関東インカレに挑んだ榲山は「危機感を持っています。このままでは、学生３大駅伝に出られません。今月末の日体大長距離競技会５０００メートルで１３分３０秒台を出します」と今後に向けて意欲的に話した。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。